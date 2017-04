Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Abril 9, 2017

ACROSS

1 bayan sa Pangasinan na lokasyon ng Carmen

6 isla malapit sa Polillo

12 malaking bubuyog (Ilok)

14 teritoryong Robredo

15 maingat na pagpwesto (Ilok)

17 tipo ng isdang karpa

19 makipagbuno (Ilok)

21 kabundukan sa gitna ng Rusya

22 _____ Sioco, kilalang komunidad sa Baguio City

24 asin (Eng)

25 tipo ng pagkaing-ugat na hawig sa kamote (Eng)

26 musika ni Francis M.

27 komon na ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Pil)

29 gayunpaman (Eng)

30 country code ng Argentina

31 kailangan ng sabon, tubig at batya para dito (Sp > Pil)

32 itubog sa ginto (Eng)

34 ano __: patanong na pagtataka o pagkainis (Tag)

35 lubhang malaking syudad (Eng)

38 popular na lahi ng aso (Eng abbrev)

39 sila (Ilok var)

40 heneral (Eng abbrev)

42 paglunok (Ilok)

48 organisasyon ng mga lasinggero na nais tumigil (Eng abbrev)

50 salita (Kankanaey)

51 sarap (Ilok)

52 500 metro, sa Tsina

53 abanteng kurso sa pagnenegosyo (Eng abbrev)

55 tipikal, sa golf halimbawa (Eng)

56 dad ___: katawan na tipikal sa mga tatay (pausong Eng)

57 palayaw nina Allan, Leilani, at Lana

58 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)

60 daan o lagusan (mga wikang Pil)

62 hindi Taas

63 lundag, lukso (Tag)

65 hindi (Eng prefix)

66 kabyaw, paggiling ng tubo (Ilok)

67 saging (Ilok)

69 mas malalim kaysa Ba (Tag)

70 di-komon na elementong metal

71 makulay na damitan o dekurasyunan (Eng)

DOWN

1 pwestong pinag-aapuyan (Ivatan)

2 paa mo (Ilok)

3 hingal (Ilok)

4 literatura (Eng abbrev)

5 halimbawa (Latin abbrev)

7 baliktad ng Off

8 tipo ng popular na babasahin (Eng abbrev)

9 gamot (Ilok)

10 halo ng kanin at ulam o sabaw sa plato (Ilok)

11 _______ stop: tipo ng pagbigkas sa dulo ng salita (Eng)

13 katuwang ni Dad? (Eng)

16 maliit na kanal (Ilok)

17 matinding simulain ni Gina Lopez (Tag)

18 huwag munang ituloy (Tag)

20 maliit na umbok o bula (Eng)

22 bayang tinubuan ni Diego Silang, sa La Union

23 tipo ng ulam na halong karne’t gulay (Sp)

26 basahan (Eng)

28 lahat (Eng)

31 bayan sa Sultan Kudarat

33 ligo (Ilok)

35 mahalagang sanggunian sa nabigasyon (Eng)

36 opisyal na tulong pangkaunlaran? (Eng abbrev)

37 miyembro ng Senado (Eng abbrev)

41 napatid ang hininga (Tag)

43 idlip (Eng)

44 bakod (Ilok)

45 selos (Ilok)

46 baliw (Eng)

47 bayan sa Pampanga na mataas ang produksyon sa itlog

49 pangalan ng kilalang ilog sa Kordilyera-Ilokos

52 paligid ng bunganga (Tag)

54 syudad sa Belgium

57 bayan sa Abra (2 salita)

59 lumipad pataas (Eng)

61 Maraming paliguan sa ___ Banos

62 katawan (Ilok)

64 ahensya ng mga imbestigador (abbrev)

66 korni si Tatay dahil sa ___ jokes niya

68 elementong ginto (abbrev)

69 elementong beryllium (abbrev) #

Sungbat/Solusyon Abril 9, 2017