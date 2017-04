Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Abril 2, 2017

ACROSS

1 alaga (Ilok)

6 direksyong timog (Ilok)

11 takip (Ilok)

12 dumi (Pang)

13 bayang sinilangan ni Ruth (Biblia)

14 hanging habagat (Ilok)

17 halo ng ulam o sabaw at kanin sa plato (Ilok)

19 pinakamasayang gawain ng magsasaka (Pil)

21 sabihin (Ilok)

22 pagtambang (Ilok, Tag, Ibanag)

23 pagnanakaw na marahas (Ilok)

25 mula sa malayo (Eng)

26 kung ang ina ay si Nan, ang ama ay si ___ (Tag)

27 sawayin (Ilok)

29 iprito (Eng)

30 mga itlog (Eng)

31 balutin (Eng)

33 natalo (Ilok)

35 bayan sa Iloilo

37 itsismis (Eng)

39 pasigaw na umiyak o magalit (Eng)

40 babae (Eng)

42 sining sa pag-aayos ng bulaklak, sa Japan

44 bago mauso ang Internet, ito muna (abbrev)

46 siya at si Eve, sa unang Paraiso (Biblia)

48 doon (Ilok)

49 pandekurasyong tela (Eng)

50 masama (Ilok)

52 katuwang nina Superego at Id (psych)

53 naghihintay (Eng)

54 ukol sa numerong 2 (Eng)

56 si Papa at si ____

57 komon na ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (mga wikang Pil)

58 talunin (Ilok)

59 pauso ni Leni (Tag)

60 kudkuran (Ilok)

DOWN

1 madaling kapitan ng insektong aphids, sa mga halaman (Ilok)

2 gamit pangisda (Tag)

3 submarino ng Germany (Eng)

4 alalay sa kasal (Pil)

5 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)

6 maglihi (Ilok)

7 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

8 hindi araw (Tag)

9 malapad (Ilok)

10 taga-patotoo ng legal na dokumento (Eng)

15 gantso (Eng)

16 tumugtog ng harpa (Ilok)

18 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

19 salaping pilak para sa tradisyunal na seremonyang kasal (Sp > Pil)

20 lihi (Ilok)

23 kilala din bilang Quirino, Ilocos Sur

24 bansang sentro ng Nazism noong 1930s hanggang WW-II

27 humawa (Ilok)

28 nahiwa (Ilok)

30 paghupa (Eng)

32 dating flagship airline ng Pilipinas (abbrev)

34 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

36 lubhang pagkahumaling (Eng)

38 kilalang mongha ng England sa kasaysayan

39 bayan sa Camarines Sur

40 galis (Ilok)

41 dali (Ilok)

43 abutan (Tag)

44 malaking gulok (Ilok)

45 bago ang Common Era (Eng abbrev)

47 tanda ng parangal (Eng)

49 lihim (Ilok)

51 hindi kami, hindi rin tayo (Tag)

53 marami nito sa mga rantso (Sp > Pil)

55 maliit at mababang isla (Eng)

56 magasin (abbrev) #

Sungbat/Solusyon Abril 2, 2017