Statements: Patatagin ang hukbong bayan sa gitna ng papatinding atake ng pasistang estado

KABATAANG MAKABAYAN – DEMOKRATIKO A TIGNAYANAN DAGITI AGTUTUBO ITI KORDILYERA

Marso 24, 2017

Pinakamataas na pagpupugay ang pinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko A Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa mga magigiting na Pulang Mandirigma at Kumander ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army (CPP-NPA) sa pagdiriwang nito ng ika-48 taon ng kanilang anibersaryo mula nang maitatag ito noong ika-29 ng Marso, 1969. Pulang saludo rin ang ipinapahatid ng KM-DATAKO sa mga martir ng CPP-NPA at sa buong rebolusyonaryong kilusan na walang imbot na nagbuwis ng buhay para sa bayan.

Patuloy na hinuhubad ng rehimeng Duterte ang kanyang balat-kayo sa pagpapasikil sa dikta ng imperyalismong US at mga lokal na ahente nito at sa reaksyunaryong Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa kabila nito, nasasaksihan ng sambayang Pilipino ang tatag ng rebolusyonaryong kilusan at sigasig ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang patuloy na ipagpunyagi at ipagtanggol ang interes ng aping sambayanan.

Sa gitna ng unilateral ceasefire ng reaksyunaryong Government of the Republic of the Philippines (GRP) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), patuloy ang mga tumitinding karahasan ng reaksyunar-yong hukbo ng estado sa pangunguna ng AFP at PNP, kasapakat ang Civilian Auxiliary Forces Geographical Unit (CAFGU) at mga grupong paramilitar sa mamamayan. Sa loob ng mga nakalipas na buwan ay walang ampat ang operasyon ng AFP sa kanayunan sa mapanlinlang na gayak ng “peace and development team” at “socio-civic service.”

Sa Kordilyera, patuloy ang okupasyon ng mga militar sa loob ng mga komunidad sa iba’t ibang probinsya na nagbunsod ng maraming kaso ng paglabag sa mga karapatang pantao—harasment, paniniktik, atbp. Ang ganitong karahasan ay lalo pang pinalala nang tuluyang wakasan ni Duterte ang usapang pangkapayapaan at ideklara ang “all-out-war” laban sa CPP-NPA-NDF.

Sa Malibcong, Abra, nitong Marso 16, 2017 ay walang habas na nag-aerial bombing ang fighter plane jets ng AFP sa mga kabundukan nito. Dagdag pa, noong ika-18 ng Marso ay iligal na inaresto ang dalawang menor de edad na miyembro ng isang ligal na organisasyon ng mga berdugong militar dahil umano sila ay suporter ng mga NPA. Sa kasalukuyan, mahigpit na hinaharang ng mga pasistang militar ang pagpasok ng pagkain sa komunidad dahil sa paratang na ito ay ipapamahagi umano sa mga NPA. Patunay lamang na hindi isinaalang-alang ng mga militar ang kapakanan ng mamamayan para umano malupig ang mga NPA.

Sa kabilang banda, kaliwa’t kanan ang mga paglabag sa karapatang pantao. Patunay ito sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga biktima ng di-makatao at anti-mahirap na “gyera laban sa droga” ni Duterte. Papatindi rin ang atake ng reakyunaryong estado sa mga aktibistang-lunsod at maging sa mga sibilyan. Sa mga nagdaang buwan ay naitala na ang libong kaso ng pamamaslang, iligal na pag-aresto at pagdukot sa mga lider-masa at aktibisa sa iba’t ibang panig ng bansa. Tinatayang lalo pang sisidhi ang ganitong pangdarahas ng estado lalo pa’t animo’y asong naglalaway ang AFP sa hangal na pangarap nitong lupilin ang rebolusyonaryong kilusan.

Naninindigan ang KM-DATAKO, rebolusyonaryong organisasyon ng mga kabataan sa Kordilyera, na ituloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP upang ugatin ang dahilan ng armadong tunggalian sa bansa. Ngunit kasabay nito ay lalo ring lumalakas ang panawagan sa ating mga kabataan na tahakin ang landas ng buhay-at-kamatayang paglilingkod at pagtatanggol sa sambayanan sa gitna ng tumitinding pasistang atake ng estado. Nananatiling sa pamamagitan lamang ng ating direktang paglahok sa armadong pakikibaka ay makakamit ang tunay na kalayaan.

Tunay na matatapatan at maibabagsak ang reaksyunaryong estado na siyang magluluwal sa hangad nating makatarungang kapayapaan sa pamamagitan ng ating paghawak ng armas para ibagsak ang imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo.

Tuluy-tuloy na palakasin ang Bagong Hukbong Bayan at ilunsad ang malawakang rekrutment ng mga pulang mandirigma.

Mabuhay ang ika-48 na anibersaryo ng New Peoples Army! Ituloy Ang Usapang Pangkapayapaan! Kabataan, Sumapi Sa Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay Ang CPP-NPA-NDF-CPDF-KM-DATAKO! Mabuhay Ang Sambayanang Pilipino!