Makan a la Pinoy: Panangimuri, makmakan iti Panagbenga Festival

Ni BRENDA S. DACPANO

Maipanggep iti kultura ken panagrambak ti kadawyan a kaipapanan ti fiesta ditoy pagilian.

Nagtaud ti Panagbenga Festival gapu iti panagayat dagiti sumagmamano a negosyante ken lokal a gobierno a pasantaken ti turismo ti syudad ti Baguio kalpasan ti nakaro a didigra gapu iti panagginggined idi 1990.

Idi 1995 a nagrugi ti Panagbenga Festival. Ti panagbenga ket manipud iti sao a Kankanaey a kayatna a sawen ket panagpusaksak dagiti sabong. Malaksid iti gandat a panagpusaksak iti turismo, gandat ti Panagbenga nga ipakita dagiti tradisyon ken kultura ti syudad ken ti Rehiyon Cordillera. Nabukel pay ti tema a panangpreserba iti aglawlaw. Naallukoy dagiti barangay a makisalip iti pinnapintasan iti pocket gardens ken mini parks, paset a saanen a naituloy kadagiti simmaruno a tawen. Nasayaat koma daytoy a banag a mangilisi iti nakaro a trapik iti sentro ti syudad. Maiselselebrar ti Panagbenga Festival iti las-ud ti 10 nga aldaw idi rugi ken agingga lima a lawas iti agdama ken addaan uppat a kangrunaan nga aktibidades: street dancing / band competition; float parade, market encounter ken Session Road in bloom.

Agsipud nangrugi ti Session Road in bloom ken Market Encounter (idiay Burnham Park) a paset ti Panagbenga, naobserbarak ken naramanak dagiti taraon a mailaklako ken maidasdasar ditoy. Adu metten dagiti nai-feature-ko a makan. Adu dagiti ganggannaet a taraon nga ad-adda a mailaklako kumpara kadagiti lokal wenno manipud iti Baguio ken Cordillera, banag a saan nga umannamong iti nagrugian a tema ti festival. Malaksid kadagiti dadduma a produkto, mayat koma no mai-feature dagiti taraon ti tunggal probinsya ti Cordillera kas paset ti panangiyam-ammo kadagiti bisita a turista ti kinamanagpaltuad dagiti umili ti Cordillera. Adu dagiti mangmangngeg ko nga agkuna a shawarma in bloom kano saan a Session road in bloom. Iti laeng deppaar ti Session Road ket adda nabilangko a 11 a booth ti shawarma ken 12 a paglakuan iti footlong hotdog sandwich. Bassit pay ketdi dayta kumpara kadagiti naglabas a tawen ta adayo ka pay laeng ket umayamuomen ti shawarma, burger, hotdog ken asuk ti barbecue.

Mayat met no adda dagiti panawen a panagrambak ken pananglagip kadagiti kaugalian ken kultura ngem no maiyaw-awan dagiti pudno a panggep a panangpabaknangan kadagiti nasayaat a kultura ken kaugalian, mabale-awan ti kinapateg dagitoy ken saan a maikonsidera amin a benneg, awan met laeng ti serbina iti umili. Pagbaknangan laeng dagiti mangi-commercialize iti kultura ken kaugalian, umili ti agsagrap ti nakaro a trapik ken manglang-ab iti sangagabsuon a basura.