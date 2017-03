Crossroads: Ang tubig ay buhay

By MARY LOU MARIGZA

Water is life. Summer na naman at tiyak na namang mababawasan ang ating suplay ng tubig. Kung kailan kailangan ang masaganang tubig pampaligo, sa panahon namang ito bawas na bawas ang tubig.

Ang pangangalaga sa tubig at pagkakaroon ng tubig ay isa sa mga isinusulong na karapatang tao. Sa kalagayang umiinit ang ating mundo na dahilan ng climate change, importanteng pangalagaan natin ang suplay ng tubig. Halos 70% ng planeta ay tubig, pero dahil kalakhan nito ay dagat o tubig alat, hindi lahat ng tubig na ito ay pwedeng gamitin sa bahay. Tinatayang 2.8% lang sa tubig sa mundo ang pwedeng inumin. Kung ang 3% na ito ay dinudumihan pa natin ng basura at lason, lalong liliit ang ating pwedeng inumin.

Ayon sa mga eksperto sa kalusugan kailangan ng bawat tao na komunsumo ng isa hanggang 3 litro ng tubig inumin kada araw para maging malusog ang katawan. Sa mga maiinit na lugar tulad ng Pilipinas, maigi raw kung mula limang litro hanggang 16 litro ang inumin para di matuyuan. Sa mga mayamang bansa, sinasabing kailangan ng isang pamilya ang 69 galon (mga 263 litro) ng tubig sa isang araw. At dito nila tinataya ang kailangang tubig sa bawat komunidad. Dito sa Pilipinas, kakaunti ang mga bayan at syudad na tantyado ang kailangang tubig sa bawat panahon para tiyakin na lahat ay may access sa malinis na tubig.

Dito sa atin na marami pang me sariling poso o balon, di natin masyadong alintana ang pagtitipid dahil sagana pa naman ang ating suplay. Pero sa mga syudad at munisipyo gaya ng Baguio na nirarasyon ang tubig, perwisyo ang pagtitipid. Nakasanayan na halimbawa ng mga taga-Baguio na magtimba para makatipid sa tubig at gamitin ang pinaghugasan ng doble – para pandilig, pambuhos at panlinis. Tuloy amoy fabric conditioner ang kubeta!

Sa mga bansang gaya ng Pilipinas, malaki ang pangangailangan natin ng tubig para sa irigasyon. Noon madaling tantyahin kung kailan mag-aararo at magpupunla. Sa kasaluku-yang climate change, di na nasusunod ang dating rainy weather at sunny weather. Hulyo na wala pa ring ulan. Mahabang tagtuyot ang nararanasan natin. At nagbabadya na naman ang El Nino, kaya tiyak tagtuyot ulit ang normal.

Hindi maiiwasan na malaki ang kakainin ng irigasyon sa agrikultura. Ang batayang pagkain natin ay bigas. Ang palay sa kasalukuyang kasanayan natin sa pagsasaka ay makain ng tubig. Hirap na hirap ang mga nagpapasimuno ng bagong proseso ng pagtatanim ng palay para makatipid sa tubig at mas mapangalagaan ang kalupaan. Isang dahilan ng pagkawala ng sustansya ng lupa ang pagkababad nito sa tubig at ang pag-agos ng sustansyang ito sa mga kanal patungo sa ilog at dagat.

Hindi pa rin nakakausad ang paggamit halimbawa ng SRI (System of Rice Intensification) kung saan ilang araw lang ang kailangan para lunurin ang mga punla. Hindi kagaya ngayon na halos buong buhay ng palay ay nalulunod ito sa tubig. Makain sa oras ng magsasaka siyempre pero mas malaki naman ang ani at mas masustansya ang ani at ang lupa, bukod pa sa bawas sa gamit ng abono at pestisidyo.

Sabi nga nila, it is about changing how we look at agriculture. It is a life style change. At hindi ito mada-ling gawin lalo sa mga magsasaka na nakasanayan na ang makalumang teknolohiya. Sabi nga mahirap turuan ang matandang kalabaw ng makabagong mga kasanayan.

Hirap na rin tayo sa suplay ng tubig hindi lang dahil tag-init. Lalo pa tayo ngayong nahihirapan sa tubig dahil natutuyo na ang mga pinagkukunan ng tubig. Natutuyo na ang ating mga watershed. Kinalbo natin ang mga kahoy at nawala ang mga kabundukang siksik ng puno. Pinatag natin ang mga bundok para mailagay ang mga kabahayan. Kinalbo natin ang mga bundok para magtayo ng malalaking mina, hydro-electric dams at kung anu-ano pang dambuhalang proyekto.

Nakalimutan nating kasabay ng pagkawala ng mga kahoy at ng kagubatan ay pagkawala rin ng tubig. Wala nang kakapitan ang tubig para sa mga aquifers o tubig sa ilalim ng lupa. Kung walang gubat, mawawala din ang mga hayup at ibon na magkakalat ng mga buto para sa susunod na gubat. Kung wala ang gubat, wala ring sustansyang pupunta sa lupa at tubig galing sa compost ng malawak na gubat. Kung walang sustansyang aagos sa ilog at dagat, hihina ang sustansya at hihina rin ang isda at marine products. Ang aagos na lang sa dagat ay ang mga lasong itinapon natin sa tubig at lupa.

Isang prinsipyo sa ekolohiya at natural science ay “lahat ng bagay ay magkakaugnay” at ito ay hindi napuputol. Ang sanggol magiging matanda at mamamatay. Ang galing sa bundok ay bababa sa dagat. Ang galing dagat na tubig ay babagsak sa bundok. At kung lason ang itinapon mo sa ilog at dagat, tiyak lason din ang babagsak sa bundok galing sa dagat

.

Kaya nga malaking usapin ang itinatapong lason ng mga minahan at iba pang bisnis. Saan pa nga ba pupunta ang arsenic, mercury, cyanide na tapon nila? At kung anu-ano pang lason bukod pa sa natural na acid leaching dahil “ginahasa” ang lupa. Ang mga kemikal na lason ay daan taon ang epekto sa tubig at lupa. Pag hindi pa tayo aalma sa mga masamang gawi ng mga higanteng korporasyon, ano pa ang gagamitin nating lupa at tubig kung tapon dito, tapon doon ang ginagawa nila at walang pakundangang pagsira sa kapaligiran ang gawi nila?

Mahalaga ang tubig. Buong katawan natin ay puno ng tubig. Ingatan natin ito at ang mga rekurso na nasusuplay nito. Bukod sa pagtitipid, maigi na sumama tayo sa mga pagkilos at inisyatiba para mapangalagaan ang ating mga rekurso na nagbibigay buhay. # nordis.net