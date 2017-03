Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Marso 26, 2017

ACROSS

1 bayan sa Cagayan, Camarines Sur, Negros Oriental, at Spain

7 bayan sa Misamis Occidental

13 edad (Eng)

14 tipo ng sasakyang pandigma (Eng abbrev)

15 bayang sinilangan ni Dr. Jose Rizal

16 tipo ng missile na pangkontra sa missile din (Eng abbrev)

17 palayaw nina Nicanor, Elnora, atbp.

18 kaso sa korte (Eng)

19 mahusay ang pagkagawa (Gr > Lat)

22 pagkain sa India na gawa sa lentil

23 pagkabagot (Eng)

24 palayaw nina Elena, Belen at Marilen

26 daan o lagusan (mga wikang Pil)

29 alyansa ng US at mga bansa sa Europa (Eng abbrev)

30 katapat ni Lalaki (Tag)

32 barkadahan (Eng > Pil)

33 baligtad ng Stop

34 isla sa Batanes

36 bago ang Common Era (Eng abbrev)

38 Lady ____, umawit ng “Born This Way”

39 ibinaba, inilatag (Eng)

40 magremedyo ng kabuhayan (Eng)

43 bayan sa Lanao del Sur, karatig ng Lumba-Bayabao

45 gawin, tupdin (Eng)

47 maliit na sulok o taguan (Eng)

49 _____ at tiyaga, puhunan nga ba sa pag-asenso?

50 bayan sa Camarines Sur, karatig ng Sipocot

52 gana (Ilok)

54 hindi (Eng prefix)

55 sukal ng kalupaan (Ilok)

56 insekto o maling takbo ng programa (Eng)

58 sadya (Ilok)

59 tambakan (Ilok)

63 dumi (Pang)

64 organisasyon sa AFP na pinamunuan nina Honasan, Kapunan atbp. (abbrev)

65 paggawa ng mga bagay na bara-bara (Ilok)

66 kabiserang bayan ng Zambales

67 mas matandang kapatid na babae (Tag)

68 bayan sa Zamboanga del Sur, karatig ng Pitogo

69 lunukin (Ilok)

DOWN

1 alisan ng mga patay na sanga’t dahon (Ilok)

2 magkaroon ng resulta (Ilok)

3 bagay na pampaalala ng mahalagang okasyon (Eng)

4 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)

5 bayan ng Misamis Oriental, karatig ng CDO

6 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)

7 paglinis ng tuyot na sanga ng puno (Ilok)

8 ingat (Ilok)

9 maaliwalas (Ilok)

10 atomic mass unit (abbrev)

11 mala-sinturon sa kasuotang Japanese

12 gulayin (Ilok)

15 rehyong karatig ng Metro Manila (Eng abbrev)

20 tambalan ng dalawa (Eng)

21 utang (Eng)

24 baliin, huwag sundin (Tag)

25 nahawaan (Ilok)

27 pasilidad sa paggawa ng droga (Eng > Pil)

28 rebolusyonaryong organisasyon na pinamunuan ni Mandela (abbrev)

30 bigas, laman (Ilok)

31 katuwang ni Amang (mga wikang Pil)

34 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.

35 karetelang 2-gulong (Eng)

37 ayug ng pananalita, punto (Ilok)

41 acacia ng Hawaii

42 mahabang yugto ng kasaysayan (Eng)

44 sa ibabaw ng (Eng)

45 isla at bayan sa Palawan

46 magmaneho, gumampan ng gawain (Eng)

48 popular na anyo ng drama sa Japan

50 hindi makasabay (Eng)

51 banig (Ilok)

53 inis (Ilok)

55 paa mo (Ilok)

57 sigla (Sp > Pil)

58 halamang nakakain mula dahon hanggang ugat (Tag)

60 kuha (Ilok)

61 beberon (Eng)

62 pambansang pang-aapi (Eng abbrev)

63 magkasakit (Eng) #

Sungbat/Solusyon March 19, 2017