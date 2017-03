Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Marso 5, 2017 puzzle

ACROSS

1 isang sukat sa dami ng bigas (Tag)

6 bayan sa Zamboanga del Sur, karatig ng Tangub

12 bayan sa Misamis Occidental, karatig ng Oroquieta

14 masigla (US-Eng dial.)

16 mga karanasang nasa isip (Tag)

17 gawain ng labandera (Sp > Pil)

18 sila (Ilok var)

20 katangian ng ebidensya kapag solido ito (Eng)

22 bigyang-papuri o parangal (Ilok)

24 dagdag na nakasingit, sa mga mapa halimbawa (Eng)

26 kabiserang bayan ng Ifugao

27 pagkaantok matapos kumain (Eng slang)

30 building block ng genetics (Eng)

31 pinakamasayang gawain ng magsasaka (Pil)

32 sa lalong madaling panahon (Eng abbrev)

34 itlog ng lisa (Eng)

35 pagewang-gewang, tulad ng gulong na tabingi (Eng)

38 nakipag-unahan sa pagtakbo (Eng)

41 kaugnay ng pandinig (Eng)

42 lagusan palabas (Eng)

44 sinaunang wika sa Roma (abbrev)

46 barkada nina John, George at Ringo

47 magulang na lalaki (Pil)

48 inggit (Ilok)

50 panloob ng babae

51 itaboy, palayasin (Ilok)

54 islang syudad sa Davao del Norte

56 ang mga binabayaran sa iyo kapag artista ka (Eng)

58 isumbong (Ilok)

62 asawa ng reyna (Ilok)

63 bayan, bulkan at lawa sa Batangas

65 klase ng sitrus, at kulay nito (Eng)

66 pangalan ng karakter sa Walking Dead

67 katangian ng Mahal na Araw (Eng)

68 hayup na lumalapa sa kapwa hayup (Eng)

69 mga makina sa paghabi (Eng)

DOWN

1 kalagayan o posisyon (Ilok)

2 pangalan ng babae sa Russia at Ukraine

3 tipo ng lupa (Eng)

4 tumanyag na bayan sa panahon ng Bataan Death March

5 Anguilla anguilla, o igat ng Europa

7 anti-personnel landmine (abbrev)

8 inuming alkohol gawa sa pulot-pukyutan (Eng)

9 paninira, paninisi (Ilok)

10 kahit ano (Ilok, 2 salita)

11 tenyente (Eng abbrev)

13 arctic explorer na taga-Norway

15 tabako na mahaba’t payat (Ital > Eng)

18 hiwa (Ilok)

19 hamog (Eng)

21 photo_____: maganda sa litrato (Eng)

23 humigop (Ilok)

25 ___ Offensive ng 1968, noong digmaan sa Vietnam

27 bayan sa Lanao del Norte

28 panganay na anak ni Isaac, sa Biblia

29 katunayan (Eng)

33 balahibo ng anumang mammal (Fr > Eng)

36 sunggab (Eng)

37 bayan sa Nueva Ecija

39 nawala sa katinuan (Eng)

40 bayan sa Lanao del Sur, karatig ng Iligan

43 tunog ng trumpeta

44 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

45 hampas ng alon (Tag)

49 sikat na pamilya ng mga pulitikong taga-Batangas

52 Browning Automatic Rifle (abbrev)

53 akyat (Ilok)

55 madamong patag sa Latin Amerika (Sp)

57 asin (Eng)

59 sa ibabaw ng (Eng)

60 ngunit (Ilok)

61 angkan (Lat > Eng)

64 palayaw nina Leonardo at Napoleon

66 Mechanical Engineering (abbrev)#

Sungbat Marso 5, 2017