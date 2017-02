Statements: Ang kapalit ng isang porsyentong palimos

By INDIGENOUS PEOPLES MOVEMENT FOR SELF DETERMINATION AND LIBERATION

Lumalalang panunupil at dumaraming bilang ng mga pinapaslang na mga katutubo at magsasaka sa iba’t- ibang bahagi ng daigidig, ito ang kinasasadlakan nating posisyon. Sa Pilipinas, nagpapatuloy ang ganitong kaganapan sa ilalim ng administrasyong Duterte na nagpapatingad sa malaon ng suliranin sa lupa at angkin nitong yaman.

Noong January 20, 2017 sa Punta Naga, Brgy. Cagdianao, Claver, Surigao del Norte sa isang pulong na pagdudulugan ng karaingan ang naging madugong eksena ng tuluyang pagpapatahimik sa isang katutubong naglakas loob magkatinig.

Si Nico Delamantes, 27 taong gulang, magsasaka at isang Lumad-Mamanwa ay pinaslang sa harap ng kanyang pamilya’t kaanak sa lugar na sakop ng kanlinang lupang ninuno at kasalukuyang dinadambong ng ilan sa pinakamalaking minahan sa Pilipinas. Si Nico ay nakapaloob sa Kahugpungan sa Lumadnong Organisasyon (KASALO) – Caraga, coordinator ng Katribu Partylist at kasapi ng konseho ng AMPANTRIMTU.

Bigo namang napaslang sina Joel Buklas katribu ni Nico at kasapi ng konseho ng AMPANTRIMTU at Lovely Delamente, apat na taong gulang. Sina Nico at Joel ay mga lider ng kanilang tribu at matatag na tumindig sa interes at kagalingan ng kanilng tribu.

Sa kasalukuyan ay may apat na kompanya ng mina ang nagparte-parte sa bayan ng Claver ang Adnama Mining Resources Inc. (AMRI), Tag-anito Mining Company-Nickel Asia Corp. (TMC-NAC), Surigao Resources Integrated Corp. (SRIC) at Claver Mineral Development Corp. (CMDC). Pinakamalaki ang saklaw ng SRIC na mahigit 5,000 ektarya. Sinuspende ng DENR ang CDMC noong Agosto 2016. Noong Pebrero 1, 2017 ipinagpatuloy ng DENR Secretary ang naudlot na pag-audit sa mga minahan sa Surigao del Norte at Surigo del Sur.

Nangyari ang pagpaslang sa harap ng pagpapalawak ng operasyon ng mina ng Surigao Resources Integrated Corp. (SRIC) na mariing tinutulan nina Nico sa kadahilanang bahagi ito ng Alampoanan (lugar ng pananampalataya). Noong Hunyo 2016 ay nagacquire ng dagdag na mahigit na 900 ektarya ang Global Ferronickel Holding Inc. (GFHI) na siyang nagmaymay-ari sa SRIC.

Kasabay nito noong Hunyo 21,2016 ay napalawig ng 25 taon ang permit sa operasyon ng mina sa isang maanomlayang pag-apruba ng dating MGB Director Leo Jasareno ilang araw bago ang pag-upo sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Abot na sa 6,629 ektarya ang aprobadong minahan ng mula sa GFHI. Ito ang pangalawang pinakamalaking prodyuser ng nickel sa Pilipinas at pinakamalaking exporter ng single lateritic sa buong mundo. Ang Nickel-Asia naman ang pinakamalaking prodyuser ng nickel sa Pilipinas.

Sa talaan ng Wall Street Journal noong Setyembre 2016, mayroong mahigit siyam na bilyong pisong assets at mahigit P 300 milyong na netong kita para sa ikatlong kwarto ang GFHI. Batay sa sariling pagtutuos ng Nickel-Asia kumita ito ng mahigit P2.04 billion noong 2015.

Atat na atat ang mga minahan sa pagpapalawak ng opersayon na upang makabawi sa pagtumal ng bentahan at pagbaba ng presyo ng nickel sa pandaigdigang pamilihan noong 2016.

Kalakhan ng minahan sa Pilipinas ay pagmamay-ari o di kaya ay kontrolado ng mga dayuhang minahan. Kaya’t ginagawa lahat ng mga lokal nilang kasabwat upang masunod ang utos ng kanilang mga amo. Sa kaso ng SRIC minamadali ang pagkuha ng FPIC upang hindi tuluyang mapahiya sa mga dayuhan nitong partner.

Ang GFHI ay 30% pamamay-ari ng mga dayuhan at ilan sa mga pinakamalaking namumuhunan dito ay ang Huatai Investment Holding Pty. Ltd, Argenta Fund – Actions Industrie de Base, Argenta Banque d’Epargne SA at Goldman Sachs.

Sa kabilang banda ang Taganito-Nickel Asia ay kontrolado ng Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (62.5%) at Mitsui & Co., Ltd. (15.0%), kapwa galing sa Japan. Mahigit isa’t kalahating bilyong dolyar ang puhunan sa pagtatatag at pagpapatakbo ng mina. Noong 2015 ang netong kita ng Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ay umabot sa P 325 bilyon. Bukod sa pagmimina malaki rin ang puhunan ng SMM sa iba pang negosyo at may sapi sa kompanya tulad ng Toyota.

Pumasok ang GFHI sa isang kasunduan ng kooperasyon sa Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. isang kompanyang pagmay-ari ng estado sa China noong Oktobre 2016. Seryosong ikinokonsidera ng Baiyin ang $ 700 milyon pamumuhunan upang magtayo ng ilang planta na magpoproseso ng nickel.

Ang Baiyin ay agresibo sa pamumuhunan sa pagmimina: nasa pamumuno nito ang South Africa Gold One International Ltd. at may mga sapi ito sa Sibanye Gold Limited na kapwa nag-oopereyt sa South Africa, bahagi ng mga pinakamalalaking nagmimina ng ginto at platinum sa buong mundo at hindi tumtalima sa mga regulasyon sa kalikasan sa kanilang bansa. Mayroon din itong pamumuhunan sa Peru, Zimbabwe at Democratic Republic of Congo.

Sa Tsina, ang Baiyin ang numero unong prodyuser ng copper at sulfur, bukod pa sa milyu-milyong tonelada nitong produksyon ng silver at ginto. Nanguna rin ito sa kita at buwis sa nakapalooban nitong sektor at nasa ika-273 sa China Top Company 500 noong 2015.

Sa ilalim ng FPIC inaasahang magkakaroon ng 1 porsyentong bahagi sa kita ang mga katutubo bilang royalty. Pero sa totoo, 90 bahagdan nito ay napupunta sa NCIP at 10 bahagdan lamang sa apektadong mga katutubo. Nakikihati pang muli ang ilang korap na opisyal ng NCIP sa katiting na ngang bahagi ng mga katutubo. Pinakamalaki na ang P 15,000 at dalawang kabang bigas kada pamilya ang nakukuha ng mga Mamanwa para sa isang taon. Samantalang kumita ang GFNI na P 300 milyon sa ikatlong kwarto lamang noong 2016.

Simula Nobyembre 2016 ay nakatanggap ng death threats at may ilang gabi na umaligid sa bahay ni Nico ang ilang hindi kilalang mga lalaki. Nabanggit pa ni Nico kay National Youth Commission Commissioner Aiza Seguerra ang banta sa kanyang buhay sa pagtangging pagpirma sa FPIC noong Disyembre 14, 2016. Sinuhayan din ni Joel ang pangamba sa pagsasabing “galit sa kanila ang NCIP”.

Humantong sa pamamaslang ang pagtindig ni Delamantes para sa karapatan ng kanyang tribu at pagtuligsa sa mga minahang sumakop sa lupain ng una. Malayong matumbasan ng isang porsyentong palimos na royalty ang mga suliranin at pasakit na hatid ng korporadong mina. Ang mga dayuhang interes ay namumuhan upang dambungin ang kalikasan at wasakin ang mga komunidad.

Nananawagan ang IPMSDL ng isang malalimang imbestigsasyon upang matukoy ang mg suspek at ang kanilang mga kasabwat. Matatandan na may kalapit na detachment sa pinangyarihan ng krimen at daraanan sa pagtakas ng mga salarin. Hindi maaaring basta na lamang lumipas ang kasong ito ng hindi nabibigyan ng atensyon at marapat na sa huli lumabas ang katotohanan. Kailangan pang may buhay na masayang bago pa mapakinggang ang hinaing ng mga katutubo.

Dapat bang magparaya ang mga katutubo at maging mga tagapagpirma lang ng mga kasunduan? Dapat bang mauwi sa karahasan at pakakawatak-watak ang palimos na kapalit ng pananalasa sa lupang ninuno at inang kalikasan?

O dapat bang sila ang makaroon ng lubos na pakinabang at administrasyon sa lupaing kanilang sakop?

Ang pagkamit sa katarungan ay nakasalalay hindi lamang sa pagpapanagot sa mga nakasala bagkus ito ay higit na nangangailangan ng tunay pagkilala sa pag-angkin ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno at pag-unlad na higit na napapatatag sa tribu at mamamayan. # nordis.net