Panagpapirma para iti panagtultuloy ti Peace Talks, mayaramid

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO

www.nordis.net

VIGAN CITY, Ilocos Sur — Inbingay dagiti nadumadu-ma a progresibo a grupo iti rehiyon nga ipagnada ti maysa a petisyon kas panangpasingked ti kinapateg ken nairut a kiddaw ti umili iti panagtultuloy ti peace talks.

Indauluan ti Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) Ilocos ken Ilocos Human Rights Alliance (IHRA) ti maysa a media briefing idi Biernes tapno ipakaammo ti nasao a gannuat.

“Napateg ti panakipaset ti umili para iti panangiduron iti panagtultuloy ti negosasyon ken pananggun-od ti nainkalintegan ken manayon a kappia,” kuna ni Paola Espiritu ti BAYAN Ilocos. Impalawagna a babaen ti petisyon, magaw-at ken makapagpaset ti nalawlawa ken ad-adu a bilang ti umili.

Linaon ti petisyon

Kangrunaan a lalaonen ti petisyon ti kiddaw a pana-ngituloy ti peace talks ken panagsango dagiti negosyador iti Gobyerno ti Republika ti Pilipinas (GRP) ken ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) tapno “risutenda dagiti banag a saanda pagkikin-aawatan a nagturong iti terminasyon ti naudi a serye ti pormal a tungtongan” para iti “interes ti umili ken iti pananggun-od ti nainkalintegan ken manayon a kappia”.

Karaman pay a kidkidawen ti petisyon ti panakaipatungpal naglabas a katulugan ken takderan ni Presidente Rodrigo Duterte dagiti naglabas a karina. Daytoy ti “mangpairut pay ti talek ken panagkaykaysa ti agsinnumbangir a sumango iti negosasyon” ken “posible a mairuangan ti pannakabukel ti maysa a bilateral ceasefire,” kuna ti petisyon.

Nabigbig iti petisyon dagiti signipikante a nagun-od iti naglabas a tallo a pormal panagsasangoda dagiti negosyador ti NDFP ken GRP. Nailanad pay ditoy a dagiti katulagan ken nadanon iti tungtongan ket “pammaneknek a kabaelan ti dua a partido nga agkaykaysa kadagiti bambanag tapno gun-oden ti kappia iti tengnga ti panagtultuloy ti armado a risiris”.

Naidatag pay a ti agdama nga armado a risiris ket “na-ngalan ti adu a biag ken nangipaayen ti nakaro a rigat aglalo iti kaaw-awayan” ket daytoy ti kangrunaan a gapu no apay a rumbeng nga agtultuloy ti panangbirok no kasano a risuten ti makagapu ti agtultuloy a panagdakamat ti armas ti umili.

Nailanad ditoy a tarigagay ti tunggal umili ti pananggun-od ti panagbalbaliw “no sadinno a ti kappia ket saan laeng a ti kinaawan ti gubat, no di ket ti kinaadda ti panggimong a hustisya ken pudno a demokrasya”.

Kuna ti petisyon a dakkel a pagnam-ayan ti umili ken ti pagilian no malpas ken mapirmaan ti Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) gaputa lalaonen daytoy ti libre a pannakaiwaras dagiti daga, panangpadur-as ti ekonomya ti kaaw-awayan, panangipatungpal ti nailian nga industrialisasyon, ken panangtagiben ti aglawlaw ti pagilian.

Napateg nga ipasaknap

Malaksid iti petisyon, inlawag ni Espiritu a napateg a maipasaknap dagiti nagun-odan ti umili babaen ti peace talks. Inlawagna a ti umuna a subtantibo a tema ti tungto-ngan, ti Comprehensive Agreement of Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ket naisangsangayan ken awan kaparis na a katulagan iti intero a lubong.

“Kasapulan nga ipalawag ken ibingay tayo kadagiti dadduma pay nga umili dagiti positibo a banag a nagtaud iti panagsango ti GRP ken NDFP kas iti CARHRIHL a mangipakpakat kadagiti internasyunal a paglintegan ken tarabay kasilpo iti karbengan tao iti konkreto a kasasaad ti armado a risiris iti pagilian tayo,” palawagna.

Inawisna dagiti kameng ti midya a nakipaset iti press conference nga agbalin a dalan para iti nalawlawa ken napaspas nga edukasyon ti umili kasilpo ti peace talks ken linaon dagiti dokumento a maidatdatag iti nasao a proseso. # nordis.net