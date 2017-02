Makan a la Pinoy: Leche flan

By BRENDA S. DACPANO

Maysa kadagiti adu a paboritok a dulce wenno dessert ti leche flan. ‘Tay puro ti kakayatak ngem naimas met ti dadduma a klase kas ti leche flan karabasa, leche flan kamote wenno ube.

Adda gayyem ko nga agipadpadawat kaniak idi ti pula ti itlog (egg yolk) gapu ta saanna a kasapulan daytoy, diay laeng puraw ti us-usarenna para iti lengua de gato. Idondonarna pay ketdi kadagiti mangayat nga agnegosyo iti makan nga agusar iti egg yolk. Ngem insardengkon ti agaramid ta lumukmeg kami metten ken narigaten ti ma-diabetes. Awan met dakesna no sagpaminsan laeng a ramanan.

Padasenyo nga aramiden ti puro a leche flan ken no kabisadoyon, mabalinyon ti ag-experimento a laokan ti karabasa, bagas ti kamote wenno ube. Ti sikreto iti nalamuyot a leche flan ket masapul a sagaten ti mixture iti napino a sagatan, catcha wenno cheese cloth.

Ramen:

½ tasa asukar a puraw

tubbog ti 3 a kalamansi

12 egg yolk (dadakkel nga itlog)

1 lata (14 ounces wenno 397gramo) gatas kondensada

1 lata (12 ounces wenno 354 mililitro) gatas evaporada

Ramit:

3 medium (5¾ x 3½ x 1¼ inches) llanera wenno molde/sukogan

Kaserola a pagpasenggawan wenno oven

Panangisagana:

1. Ikkan ti saggatlo kutsara nga asukar ken perresan ti saggaysa a kalamansi ti tunggal llanera. Isaang daytoy iti nakapsut nga apuy agingga ag-caramelized ti asukar. Innayaden nga ipatingig ken ipatayyek ti llanera babaen iti ipit wenno kitchen tongs tapno agpapada ti pannakarunaw ken pannakaluto ti asukar ken maranapan ti caramel ti llanera agraman ti igidna. Ipaigid pay ti llanera ken bay-an a mabaawan ken tumangken ti caramel. Aramiden daytoy iti dua pay a llanera.

2. Iti dakkel a malukong, paglaoken dagiti egg yolk, gatas kondensada ken evaporada. Innayaden a kiwaren tapno maliklikan ti panaglabutab ti mixture. Sagaten daytoy iti napino a sagatan ken ikabil kadagiti sukogan. Kaluban dagiti llanera iti aluminum foil.

3. Ikabil dagiti llanera iti pagpasengngawan a kaserola ken iluto iti 30-45 minutos. No agusar ti oven, ikabil dagiti llanera iti baking tray ken bukbukan ti tray iti danum agingga iti kangato a 1 pulgada (water bath wenno baine marie pan). Ti water bath ti mangisigurado nga agpapada ti pudot a mang-luto iti leche flan. Iluto iti oven iti 375°F/190°C/gas mark 5 iti 50 minutos. Makita no naluton babaen ti napangitudok iti tootpick iti custard, no awan ti kimpet a custard iti toothpick naluton daytoy.

4. Adawen ken pabaawan. Ikabil iti uneg ti refrigerator tapno maymayat ti pannakasukogna. Ibaliktad ti llanera iti pinggan tapno akin-ngato ti caramel. Nalaklaka a mapalkang ti leche flan babaen ti panangipadalan ti bassit a kutsilyo iti igid ti flan sakbay a baliktaden.