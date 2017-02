Kabataan ng Isabela nanawagan ng libreng edukasyon

Ni ISAIAH CESAR BIE

CAUAYAN, Isabela — Umabot sa 5,000 estudyante ang nanumpang susuporta sa isinusulong na Comprehensive Free Public Higher Education Bill (HB 4800) ng Kabataan Party-list (KPL) sa idinaos sa magkahiwalay na Forum-Consultation on the Introduction of Free Tuition Fee in State Universities and Colleges na ginanap sa Echague at Cauayan campus ng Isabela State University (ISU), noong Pebrero 16.

Ayon kay KPL Rep. Sarah Elago, layon ng nasabing panukalang batas na gawing libre ang edukasyon sa kolehiyo sa lahat pampublikong paaralan.

“Bagaman may dagdag na 8.3 bilyon sa badyet ng edukasyon ngayong taon, ito ay unang hakbang pa lamang at isang akademikong taon ang implementasyon,” ani Elago.

“Dapat nating tiyaking magtutuluy-tuloy na ang implementasyon ng libreng tuition at hindi hanggang simula lang,” dagdag pa niya.

Ayon pa sa kaniya, maaa-ring patikim lamang ang free tuition kung hindi ito maisasabatas at susuportahan ng kabataan.

Ilan sa mahahalagang probisyon ng panukalang batas ay ang “aboliton of the tuition system,” “readmission of drop-outs,” “special grant for financially disadvantaged students,” at “introduction of a nationalist, scientific, and mass-oriented curriculum.”

“Hindi lamang ang 1.6 bilyong estudyanteng naka-enrol ngayon sa mga SUCs ang makikinabang kung maisasabatas ang panukalang ito, kundi ang marami pang kabataan na papasok sa kolehiyo nang wala ng pangamba sa gastusin,” sabi pa niya.

Paliwanag pa ng mambabatas, babaliktarin ng HB 4800 ang deka-dekadang atake sa batayang karapatan ng Pilipino sa edukasyon.

Samantala, nabanggit pa ng mambabatas na maliban sa libreng tuition, pinag-aaralan na rin nila sa kongreso ang pagbabasura sa Other School Fees na dahil sa dagdag na gastusin ito ng mga mag-aaral at kani-lang mga magulang.

Ang KPL ang kauna-una-han at natatanging kinatawan ng mga kabataan sa loob at labas ng kongreso na may higit 80,000 kasapian sa buong bansa. # nordis.net