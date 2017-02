Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Pebrero 26, 2017 puzzle

ACROSS

1 bayan sa Bukidnon, karatig ng Kitaotao

9 bayan sa Compostela Valley, karatig ng Monkayo

11 humingal na parang aso (Ilok)

12 rehiyon sa Timog Luzon

15 sadya (Ilok)

16 gamot (Ilok)

17 Flagship airline ng Pilipinas, dapat sana (abbrev)

19 palayo, pahiwalay (Eng)

20 bagito (Eng)

21 pagsabon at paghugas ng maruming damit (Pil < Sp) 22 kung mapanira ito, baka ipasara ni Sec. Gina ng DENR (Eng) 23 katutubo ng New Zealand 24 klase ng isda (Ilok) 25 katutubo ng kabundukang Zambales at Sierra Madre 26 alisin, ubusin (Tag) 27 tarangkahan, lagusang may harang (Eng) 28 bayan sa Northern Samar, karatig ng Gamay 29 ilog sa sentral Europa 30 tipo ng ripleng automatik noong WW II (abbrev) 34 kilala din bilang (Eng abbrev) 35 sa gawaing aktibista, katambal ng prop 37 dahon na kasahog sa dinengdeng na labong (Pil) 42 ilog sa silangang Rusya, kung saan hinalaw ni Vladimir Ilyich ang alyas niya 43 mag-alalay (Ilok) 44 taong pinaglilingkuran ng alipin (Pil) 47 hindi dalawa o mas marami (Tag) 48 tipo ng kinulayang disenyo sa tela (Java) 49 pagaspas (Eng) 50 mga gamit (Eng) 51 diyos ng digmaan, sa sinaunang Gresya 52 nag-iisa (Eng) 53 sa mga kompyuter, CPU na hindi Intel (abbrev) 54 ika-6 na buwan sa kalendaryong Jewish 55 lipatan (Ilok) 56 salapi ng Sweden 57 pinsala (Eng) 58 papeles na anik-anik at walang halaga (Eng) 59 pinasaya (Eng)

DOWN

1 lupa namin (Ilok)

2 mag-ani (Ilok)

3 sakit na trypanosomiasis sa hayop

4 pandilatan, galit na titig (Eng)

5 kariton (Eng)

6 katulad ng (Pil < Eng) 7 akala (Pang) 8 Abuja ang pambansang kabisera nito 9 ___ Banos, syudad sa Laguna 10 palayaw nina Albert, Allan, at Alvin 13 mga kwarto sa barko (Eng) 14 rebolusyonaryong heneral na taga-Cabiao, N.E. 17 paalam (Ilok) 18 telang gawa sa abaka, mas pino kaysa sinamay (Ilok) 20 gamit na panghukay (Pil < Sp) 21 sikat na de-latang sardinas (Pil) 23 pantulong kung naligaw ka (Eng) 26 bayan sa Lanao del Sur 30 bayan sa Bulacan bago mag-San Rafael 31 pagmamaliit sa mga matanda (Eng) 32 nagbanlaw (Eng) 33 laruan (Eng) 36 hindi baba (Tag) 37 araw makaraan ng Biernes (Sp > Pil)

38 _______ aksyon: mabilisang pagtugon (Tag)

39 sa bandang gilid, kaliwa’t kanan (Eng)

40 balat (Ilok)

41 mabalahibong baka ng Himalayas

44 bayan sa Misamis Occidental, karatig ng Oroquieta

45 mangasiwa sa trabaho (Eng)

46 binuksan (Eng)

49 dila ng apoy (Eng)

52 pinaiksing akademiks (Pil)

54 forum para sa ASEAN (abbrev)

55 magdagdag

56 makabayang samahan na itinatag ni Jose Ma. Sison (abbrev) # nordis.net

Sungbat / Solution Pebrero 26, 2017