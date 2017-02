Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Pebrero 12, 2017

ACROSS

1 komon na ibon; River ____ (Tag)

5 hayop sa gubat (Tag)

8 Macapagal-Arroyo

14 butas (Ilok)

15 kahoy habang nasusunog (Tag)

17 historikal na karakter sa telenobela ng Korea

18 bitbit na lalagyan (Eng)

19 ilalim ng puno (Tag)

20 dating pangalan ng Calanasan sa Apayao

21 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

22 maya-maya (Eng)

24 sodium carbonate (Eng)

25 titulo ng gradweyt sa kolehyo (Eng abbrev)

26 bayan sa La Union na karugtong ng Tuba, Benguet

27 bubot na bulaklak (Eng)

29 idlip, sandaling tulog (Eng)

30 kotse (Eng)

31 natalo (Ilok)

33 tira (Ilok)

36 sinasambang pigura (Eng)

37 Gud __: bati sa txt

39 hindi araw (Tag)

40 palayaw nina Alfonso, Alberto atbp.

42 oo (Kalinga)

43 ahas (Ilok)

45 country code ng Australia

46 bakit (Ilok)

48 baliktad ng mayroon (Tag)

50 kabiserang bayan ng Sultan Kudarat

52 batang babae (Eng)

53 dumi (Pang)

56 ngayon (Ilok var)

57 talo (Ilok)

59 fa sol __ ti do

60 baytang ng hagdan (Eng)

62 bayan sa Camarines Sur na may kilalang lawa

63 makaramdam ng sakit (Eng)

64 perpekto, sa isip (Eng)

66 bigating tao (Eng)

67 namuno (Eng)

68 mga baging sa gubat (Eng)

69 bayan sa Benguet

70 etnikong grupo na mestisong Igorot

71 asin na may iodine (Eng)

72 employer (Tag)

73 hardin sa paraisong biblikal

DOWN

1 ________ paaralan: elementarya

2 maigsi (Ilok)

3 sistema ng ehersisyo mula sa India

4 country code ng Austria

5 bata (Ilok)

6 kwarto o gusaling may inuming alkohol (Eng)

7 laban sa (Eng var)

9 laboratoryo

10 24 ____ sa isang araw

11 tela mula sa hinimay na cellulose (Eng)

12 nanay nila (Ilok)

13 galing sa (Ilok)

16 katulad ng 37-Across

19 lokasyon ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija

23 ibabaw ng bahay (Tag)

26 tawag sa pari (Ilok)

27 kasuotan (Ilok)

28 pagkain sa India

30 islang-probinsya sa Visayas

32 Amnesty International (abbrev)

34 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

35 dahil sa (Ilok 2 salita)

37 hingal (Ilok)

38 palayaw nina Melissa, Carmela atbp

41 pagiging grabe ng kalagayan (Tag)

43 ibong itim (mga wikang Pil)

44 bayan sa Nueva Ecija

46 awa (Ilok)

47 at (Kankanaey)

49 bayan sa Cebu sa hilaga ng Dumanjug

51 swapang (Ilok)

52 kulungan (Eng)

54 tunog, sa salitang media

55 magmasa, sa panaderya (Eng)

58 bayan sa Mountain Province karatig ng Buguias

59 kaugnayang pyudal (Eng)

61 kagustuhan, hal. kumain (Tag)

62 sapatos na pang-ulan at pamputik (Pil < Sp) 63 bakod (Ilok) 65 wikang Latin (abbrev) 66 kapartner ni Pa 70 country code ng Belgium # Sungbat / Solution Pebrero 12, 2017