Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Pebrero 5, 2017

ACROSS

2 nahaluan, nakatali (Eng)

7 bayan sa Agusan del Norte na kaharap ng Butuan Bay

14 organisasyon ng mga dating lasenggero (Eng abbrev)

16 ahensyang pangkalawakan ng US (Eng abbrev)

17 syudad sa central Texas

8 titulo ng nagtapos sa abugasya (abbrev)

20 rehyon kung saan nakapaloob ang Manila, Pasay atbp. (Eng abbrev)

21 bayan sa Isabela kung saan nagbase si Aguinaldo

22 sandatang panlaban sa mga eroplano (Eng abbrev)

23 maralita (var. spelling)

25 Munisipalidad sa Ilocos Norte na binubuo ng iisang barangay

26 titulo ng doktor (Eng abbrev)

27 sa musika, magarbong solo sa bandang huli ng piesa

30 kasinungalingan (Eng)

31 bayan sa Leyte na matinding sinalanta ng bagyong Yolanda

33 maigsi (Ilok)

35 siya nawa (Latin > Eng)

36 ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)

39 mayor na syudad sa rehyong Bikol

40 organisasyong manggagawa (Eng abbrev)

42 palayaw nina Alberto, Alfonso atbp

43 katayuan (Ilok)

44 malapot at malagkit na bagay (Eng)

45 tunog ng busina (Eng)

47 doon (Eng)

48 natuklasan (Eng)

51 rehyong Cordillera (Eng abbrev)

54 kapareho ng pangalan (Eng)

55 country code ng bansang Austria

56 halaman na pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)

59 sakit na dulot ng HIV (abbrev)

60 sa nutrisyon, rekomendadong dami ng arawang pagkain (Eng abbrev)

61 basahan (Tag)

64 ahensyang paniktik ng US na kinamumuhian ng ibang bansa (Eng abbrev)

65 sikat na brand ng computer

66 mag-araro (Ilok)

67 lubhang masama (Eng)

69 tradisyunal na kapartner ni Pa

70 komon na gulay Pinoy, o Egyptian spinach (Pil)

71 ipagpaliban (Eng)

DOWN

1 balakang (Pang)

3 country code ng Andorra

4 bayan ng Pampanga na maraming taniman ng pakwan

5 salapi ng Portugal

6 dumilim (Eng)

7 palayaw ni Napoleon

8 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

9 hindi kami, hindi tayo (Tag)

10 hilata (Ilok)

11 kaugnay ng pagkakulong (Eng)

12 nanay namin (Ilok)

13 puno ng tensyon (Eng)

15 bakod (Ilok)

19 titulo ng gradweyt sa kolehyo (Eng abbrev)

24 lasa ng lumang mantika (Tag)

27 bayan sa La Union sa pagitan ng Bauang at Aringay

28 sinaunang syudad sa bansang Tunisia ngayon

29 paghabi ng tela (Ilok)

31 kubli (Tag)

32 baliktad ng Off

34 daga (Ilok)

36 tirahan (Ilok)

37 eksamen para sa abugasya

38 magkapareho sa lahat ng aspeto (Eng)

40 kabalbalan (Eng slang)

41 kakaiba (Eng > Scot)

43 The first son of Noah

45 panganay na anak ni Noah

46 sana (Ilok)

47 isang klase ng layag (Eng)

49 idinaan sa boses (Eng)

50 halaman na pwedeng gulayin o isalad (Eng)

51 bayan sa Tarlac kung saan nagtapos ang Bataan Death March

52 balikat (Ilok)

53 pangalan ng taga-India

55 sa Bibliya, ang unang taong nilikha ng Diyos (Eng)

57 sakit na partikular lang sa ilang tribu ng New Guinea

58 insektong kumakain ng kahoy at papel (Pil)

60 gud __: magandang umaga sa txt

62 cheche bureche (Eng)

63 lasenggero (Eng)

68 mayor na syudad sa timog California (abbrev) #

Sungbat / Solution Pebrero 5, 2017