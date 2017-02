400 pamilya iti Kalinga naikkan tulong pangkabiagan

By WILAN CAWAYAN

TABUK CITY — Adda 400 a pamilya iti Upper Kalinga ti naikkan ti tulong babaen ti early recovery livelihood assistance ti CARE Philippines iti panangfacilitar ti Timpuyog ti Mannalon iti Kalinga (TMK) ken Cordillera Disaster Response and Development Services, Inc. (CorDisRDS, Inc.) idi Enero 17-21, 2017.

Naikkan ti P2,000 ti kada pamilya a miembro iti organisayon ti umili kas ti Mannalon ti Limos Urnos ken Dur-as Association (MALUDA) iti Limos, Pipukpuk; ti Poswoy Farmers Association for Development (PFAD) iti Poswoy, Balbalan; ti Balantoy Farmers Association for Development (BFAD) iti Balantoy, Balbalan ken ti Ag-agama Community Organization (AGCO) iti Ag-agama, Western Uma, Lubuagan.

“Bassit laeng dayta a gatad ngem sapay koma ta makatulong para iti panagsagana iti sumangbay a didigra, mas importante ti panagpapigsa iti panagtitinnulong ken kapasidad ti tunggal maysa nga umili babaen iti innadal tapno mapabassit ti epekto dagiti umay nga didigra,” kinuna ni John Tamayo iti CARE Philippines.

Kinuna met ti maysa a miembro ti MALUDA, “salamat la unay kadakayo ta immay kayo, adda ti inted ti LGU a relief ngem sumagmamano laeng ti naikkan. Dakkel a tulong daytoy uray man no bassit a gatad ta adda manen ti pagrugian tapno makagatang kami iti bin-i a mausar ti panagtalon.”

Agarup P134 milion ti balor ti nadadael iti agrikultura gapu iti Bagyo Lawin (Haima iti intenasyunal) iti intero a probinsya ti Kalinga idi October 19 -21, 2016. Adu dagiti nadadael a balay, talon ken mula agraman dagiti dinguen a mausar iti panagtalon. Adda met ti suporta nga inted ti gobyerno ngem kurang latta kadagiti nadidigra nga umili.

Babaen iti inisyatiba ti TMK ken CorDisRDS, nakaala iti naan-anay nga impormasyon tapno agisayangkat iti relief delivery operation (RDO) para kadagiti nadidigra iti Lower Kalinga. Naiwayat ti RDO idi October 26-28, 2016 kadagiti barangay San Juan, Sucbot, Cabaruan, Ipil, ken Agbanawag tapno matulungan dagiti pamilya nga agkurkurang iti makan. Daytoy nga tulong ket babaen iti suporta ti Citizen Disaster Response Center a nagbirok iti pondo ken iti dadduma a naayat a tumulong manipud iti sabali a pagilian.

Nayon iti livelihood assistance ti shelter assistance kadagiti nadadaelan ti balay kadagiti barangay Cabaruan, Balong, Ipil, Dilag, San Juan, Pakawit, Agbanawag, Lacnog ken Liwan West a maisayangkat intono Pebrero 6, 2017. Maka-awat iti P5,000 ti kada pamilya a mausar iti panagsimpa kadagiti nadadael a balbalay. # nordis.net