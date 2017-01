Makan a la Pinoy: Prosperity salad

Ni BRENDA S. DACPANO

Saan a maisina kadagiti aniaman a selebrasyon ti pannangan. Dandanin ti Chinese Lunar New Year, inton Enero 28, ket sigurado nga adu ti taraon a maidasar. Maysa kadagiti kangrunaan a maisagana ti tradisyunal a yu sheng wenno prosperity salad / prosperity toss salad a simbolo ti naruay a panagbiag. Ti kayat a sawen ti yu ket ikan wenno fish ken abundance, ken ti sheng ket biag. Maibaga a naggapu daytoy iti China kas tradisyunal a panagselebrarda iti Lunar New Year.

Ti yu sheng ket kilawen nga ikan (kadawyan a salmon) ken natnateng. Addaan nasurok 20 a ramen kas dagiti carrots, turnip, radish, salmon, sua, pipino, pickled ginger, narim-it a mani, spices, sauces (suka, mantika ken asukar), sesame seeds ken crackers ken nasarangsang a noodles. Naiw-iwa iti naingpis a paatiddog dagiti natnateng. Maiyurnos amin a ramen iti dakkel a bandehado. Mapaglalaok wenno mai-toss dagiti ramen babaen iti chopsticks. Adda ti pammati a no nangatngato ti panangipallangatok wenno panangikiwarmo iti salad ket nangatngato met ti madanonmo a suerte iti biag. Kadawyan a maaramid daytoy a salad iti maika-7 nga aldaw ti Chinese New Year, a maawagan a ren ri wenno everybody’s birthday. Adda ti masurot a ritual iti panangisagana iti daytoy a salad, adda baliksen a Chinese idiom iti maitutop a ramen a mailaok.

Kung Hei Fat Choi! May you prosper in all your undetakings!