Imbestigasyon ken nayon a tulong, kiddaw ti mannalon ti Ilocos

BAGUIO CITY — Indaluluan ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti pangrehiyon a pederasyon dagiti mannalon ti panangkiddaw iti Department of Social Welfare and Development ti grupo ti pannakaisayangkat ti imbestigasyon kadagiti naidokumentoda nga iregularidad iti relief operations kasilpo ti Bagyo a Lawin ken nayon a tulong a pangalay-alay ti didigra nga impaay ti nasao a kalamidad. Malaksid kadagiti mannalon, timmabuno pay ti Timek ken Namnama ti Mangalap ti La Union (TIMEK), organisasyon dagiti babassit a mangalap ti La Union ti nasao a gannuat.

“Dakami a mannalon ken mangngalap ti kangrunaan nga apektado iti aniaman a didigra a sumangsabay iti kaaw-awayan. Malaksid ti pannakadadael ti pangkabiaganmi, mailumlom kami pay iti utang gapu iti nangato nga abang ti daga ken interes ti pautang a kasapulanmi a bayadan iti bangir ti pannakadidigrami,” kuna ni Ka Zaldy Alfiler, pangkabuklan a sekretaryo ti STOP Exploitation.

Innayonna pay a mangpakpakaro iti kinarigat a sagsagrapenda ti kinakurang ti naan-anay a plano ti gobierno tapno maipangato ti kabaelan dagiti mannalon ken manggalap nga agadaptar ken sumango iti panagbalballiw ti klima ken didigra.

Inyaramid ti grupo ti maysa a press conference idi Enero 4 idiay Union Christian College idiay San Fernando, La Union tapno ilanad ti ladawan ti panagresponde ti gobierno kalpasan ti bagyo ken agdama a kasasaadda. Iti Enero 5, nagturong ti 20 a lider dagiti nadumaduma nga organisasyon iti sidong ti STOP Exploitation idiay DSWD Regional Office tapno isubmitar ti petisyon ken makidayalogo. Simmango iti dayalogo ni Dir. Marcelo J. Castillo ti DSWD Field Office 1 kadagiti lider-mannalon ken inawatna ti petisyon.

Naladaw ken agkurkurang a tulong

Iti naiyaramid a press conference kinuna ti grupo a 75 nga aldaw kalpasan ti isasangbay ti Bagyo a Lawin, awan pay ti substansyal a panagresponde dagiti lokal a gobierno ken maseknan nga ahensya kadagiti kasapulanda. Impakaammoda nga agtultuloy a panagsagrapda ti rigat ken kinakurang ti pangkabiagan gapu iti simmangbay a didigra ken kinakurang ti tulong manipud iti gobierno tapno maibangonda ti nadidigra a pangkabiagan.

“Saan nga umanay a mangsupusop ti kasapulanmi a mannalon, lalo dagiti makitaltalon dagiti naidanon a relief goods kadakami kalpasan ti bagyo ken aginggana itatta, kurang ti tulong a sumangsabay iti bangir ti panangipadanonmi kadagiti maseknan a lokal a gobierno,” kuna ni Ka Tony Pugyao, Pangulo ti pederasyon ken agdama a pangkabuklan a sekrtaryo ti Alyansa Dagiti Mannalon ti Ilocos Norte (AMIN).

Dinakamat ni Ka Tony ti kapadasan iti mano a komunidad iti Vintar ken Adams no sadinno ket kinunana a saan nga umanay para iti tallo nga aldaw dagiti naawatda a relief goods. Malaksid nga agkurkurang, adda pay dagiti lugar a naladaw a simmangpet dagiti food packs ti DSWD .

Inlanad met ni Ka Willy Delos Reyes ti TIMEK ti sinagrap a didigra dagiti mangalap, partikular dagiti babassit a mangngalap iti probinsya ti La Union. Kinunana a nasurok dua a lawas nga awan ti makatapog kadakuada gapu iti kindawel ti baybay sakbay ken kalpasan ti bagyo.

“Mano nga aldaw kami a saan a nakapagkalap ta immay ti Bagyo Karen ket nadalaposna ti probinsya, mano laeng nga aldaw simmangpet manen ni Lawin isu a talaga nga awan ti nasapulanmi, adda pay dagiti komunidad ti mangngalap nga awan ti naawatda a relief goods,” kuna ni Ka Willy.

Imbingay met ni Ka Nick Lacaden ti Timpuyog ti Umili iti Karayan Buaya (TUKB) a agkurkurang ken naladaw dagiti food packs a dimmanon kadakuada. Ti TUKB ket addaan ti miembro iti munisipyo ti Del Pilar, Salcedo, Sta. Lucia ken Sta. Cruz iti Probinsia ti Ilocos Sur.

“Oktubre ti bagyo ngem Nobiembren idi dumanon kadakami dagiti makan manipud iti DSWD, idi panawen kalpasan ti bagyo ket awan pulos ti maala a makan isu nga inanusanmi nga inyan-anay ‘diay sangkabassit a nabaelan ti barangay ken munisipyo nga impaay manipud iti calamity fund,” palawag ni Ka Nick.

Basar iti inrakurak ti Provincial Social Welfare and Development Office ti Ilocos Sur iti radyo, saanda nga inwaras a dagus ti food packs gaputa inyur-urayda iti isasangpet ni Gob. Ryan Singson a napan iti ballasiw-taaw mano nga aldaw kalpasan ti bagyo. Bayat a ni Gob. Imee Marcos ket kaddua ni Presidente Duterte a napan iti Tsina.

“Agpada ti situasyon ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte a nabayag ti responde iti tukad probinsya partikular ti pannakaiwaras iti food packs. Dakkel ti epekto iti panagpataray ti relief operations nga awan dagiti maseknan a mangidadaulo ti probinsya,” kuna ni Alfiler.

Imbestigasyon kadagiti anomalya

Linaon ti petisyon a nasubmitar iti nadakamat nga ahensya ti kiddaw dagiti mannalon nga ibagbagi ti pederasyon a pannakisayangkat ti imbestigasyon kadagiti anomalya kasilpo ti relief operations ken pannakaipaay ti ESA kalpasan iti Bagyo Lawin.

Partikular a nadakamat dagiti pasamak iti La Union no sadinno ket imbes a P5000.00 a kuarta ti maited ket materyales ti naiyawat kadagiti nadadaelan ti balay. Kuna ti TIMEK nga adda dagiti miembroda a nakaawat ti lima a sisim ken lima a piraso a dos-por-dos a coco lumber. Bayat a ti naipadamag kadakuada babaen iti panangiwaragawag ti DSWD ket kalpasan ti P5000.00 a kuarta ket adda pay maited a P25,000.00 kalpasan a maisayangkat ti ebalwasyon kadagiti total damage a balay bayat a nayon a P5000.00 met kadagiti partially damage a pagtaengan.

Iti met Pinili, Ilocos Norte, adda ti ipappapirma ti lokal a gobierno a papel kasilpo iti ESA ngem awan pay ti naiyaw-awat kadakuada. Irekreklamo pay ti AMIN ti saan a pannakairaman dagiti pugon a napateg para iti pagsapulanda. Adu met dagiti nadadaelan ti balay iti saklaw ti TUKB a saan a nakaawat iti ESA. Malaksid pay dagiti pasamak nga uray dagiti saan a nadadaelan ket naikkan gaputa ta asidegda kadagiti politiko iti lugar.

Nayon pay nga inreklamoda dagiti food packs iti DSWD nga imbes a nakakarton ket nakasupot ken agkurang a simmangpet kaniada. Iti Ilocos Norte, adda pay pasamak a nausar laeng dagiti nakakarton a food packs ti DSWD para iti panagpalitrato ngem saan met a naited kadagiti umili. Dinawat pay dagiti nakidayalogo nga uray dagiti LGU a naladaw a nangibunong kadagiti relief good ket rumbeng a maimbestigar gapu iti pasamak, kasata met a maiyaramid ti pannaka-audit ti calamity fund.

Inyebkas ni Dir. Castillo iti panagyamanna iti grupo ti panangidanonda kadagiti problema iti ahensya. Dinawat na nga agtultuloy koma ti panagridam dagiti mannalon ken nairut a panagtinnulong ti DSWD ken ti STOP Exploitation kasilpo iti relief operations dagiti LGUs ken ti ahensyada.

Nayon a tulong

Karaman ti petisyon ken inlanad dagiti lider iti naiyaramid a dayalogo ti pannakipaay ti nayon a food packs, ESA ken livelihood assistance. Kiniddawda pay a tumulong koma ti ahensya ti panangirangtay kanyada kadagiti dadduma pay a maseknan nga ahensya kas iti Department of Agriculture para iti suporta ti kasapulan dagiti mannalon.

Impasigurado ni Dir. Castillo a dagusda nga idanun kenni Sec. Judy Taguiwalo ti kiddaw ti grupo. Imbingayna pay dagiti dadduma pay a serbisyo ti ahensya a mabalin nga aramaten dagiti apektado a komunidad ken indibidwal. Kasta met a dinawatna ti tulong ti STOP Exploitation para iti nadardaras a koordinasyon para iti tulong kadagiti sumarsaruno a kalamidad ken didigra a sumangbay.

Inlawag ni Alfiler a malaksid ti tulong nga aggapu iti DSWD, irekrekomenda ti STOP Exploitation ti panangaramat koma ti pondo manipud ti excise tax ti tabako a mausar para iti early recovery program kadagiti babassit ken awanan bukod a daga a mannalon.

“Nagdakkel ti pondo manipud ti RA 7171 ken RA 8240, no agbalin koma a sistematiko ken usto ti pannakausar na daytoy para kadagiti mannalon, napaspas koma ti panagrekoberda. Rumbeng nga adda ti nadadaan a nakailatang a paset ti pondo para kadagiti kastoy a kasasaadta dakami met a mannalon ti nakaro a maapapektaran,” kuna ni Alfiler.

Para iti TIMEK, ilablabanda a maaddaan koma dagiti coastal municipalities ti ordinasa kasilpo ti pannakaipaay ti tulong kadagiti mangngalap nu nasurok makadominggon a saanda makatapog. Inlawag ni Ka Willy nga uray saan a dumalan ti bagyo iti mismo lugarda ket nadawel latta ti baybay, ket saanda a makapagkalap.

Regulasyon ken prinsipyo iti relief operation

Kuna ti Ilocos Center for Research, Empowerment, and Development a basar ti International Standards, partikular iti ikedkeddeng ti Red Cross, ti emergency food rations iti panawen ti didigra ket rumbeng nga umanay iti saan a nababbaba ngem tallo nga aldaw para iti tunggal kameng basar iti average family size iti maysa a lugar.

“Problemado a talaga dagiti pagannurotan tayo kasilpo ti panagresponde ti panawen ti didigra. Kalaksidan a reactive ti kadawyan a tignay dagiti lokal a gobierno ken ahensya, nababa ti maipapaay a pondo, 5% laeng ti IRA,” palawag ni Lenville Salvador, chairman of the board ti institusyon.

Innayonna a kasapulan nga adalen a nasayaat ti gobierno ti estratehiya kasilpo ti disaster risk reduction and management.

“Kasapulan a proactive, ti matalmegan ket diay panangipaay ti gobierno kadagiti kasapulan ti komunidad ken umili a mangtulong iti bukodda a bagi nga agadaptar ken mangrimbaw iti didigra – helping people, to help themselves tapno maragpatda diay kunkuna tayo a resiliency ti direksyon,” kinunana.

Inlawag pay ni Salvador nga iti prinsipyo ti likudan ti relief operation ket iti kasapaan a panawen kalpasan ti kalamidad wenno didigra ket maidanun ti umannatup a tulong kadagiti naapektaran. Kastamet a paset ti reponsibilidad ti lokal a gobierno ti pannangisigurado iti makunkuna a prepositioned food rations aglalo kadagiti naitudo a disaster prone areas. Kunana nga iti panagmonitor ti institusyon, manmano ti lokal a gobierno a mangsursurot kadagitoy. # nordis.net