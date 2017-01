GRP dapat managot sa paglabag sa tigil-putukan — NPA

By NORDIS

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Dapat umanong panagutan ng gobyerno ng Pilipinas (GRP) ang patuloy na paglabag ng sandatahang lakas nito sa sariling deklarasyon ng tigil-putukan ayon sa Lejo Cawilan Command (LCC) ng New People’s Army (NPA) sa Kalinga.

Sa isang pahayag na ipinadala sa email, sinabi ni Tipon Gil-ayab, tagapagsalita ng LCC, na patuloy pa rin ang 50th Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army (PA) sa paglulunsad ng mga operasyon kontra sa kanila sa kabila ng pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng tigil-putukan. Aniya mula noong ibaba ni Duterte at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang kani-kanilang tigil-putukan, ay hindi natigil ang operasyon militar ng 50th IB PA sa Kalinga.

Ayon pa kay Gil-ayab, kasabay ng patuloy na operasyon ng 50 IB PA ay ang patuloy umanong paglabag sa karapatang pantao ng mga mamamayan.

Ayon kay Gil-ayab noong December 26, kahit pa nagbaba ng isa pang ceasefire si Duterte bilang pagkilala sa anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay muling naglunsad ng operasyon militar ang 50IB PA sa Western Uma, Lubuagan.

Dagdag pa aniya, nitong Enero 8 ay naglunsad ng isa pang operasyon ang hindi bababa sa 20 na elemento ng 50IB sa Balantoy, Balbalan at noong Enero 17 sa Apatan at Limos sa Pinukpuk, dalawang araw bago mag-umpisa ang ikatlong serye ng usapang pangkapayapaan sa Roma, Italia.

“Malinaw na ito ay paglabag sa ceasefire dahil ito ay isang malinaw na pursuit operations sa mga yunit ng BHB sa lugar at aktibo ring ginagawa ng 50IB PA ang psywar operations sa mga mamamayan,” dagdag ni Gil-ayab. # nordis.net