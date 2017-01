Dakami Ti Umili: Baro a tawen, baro a namnama

Ni JUDE BAGGO

www.nordis.net

Adda tayo manen iti baro a tawen. Year of the Fire Rooster iti Chinese calendar. Ngem para iti kaaduan, baro manen a tawen a mangted koma iti namnama para iti pudno a kappia, wayawaya ken panagbalbaliw para iti amin.

Iti napalabas a 2016, nakita tayo dagiti nadumaduma a paspasamak iti aglawlaw, pulitika, ekonomiya, ken dadduma pay. Naimatangan tayo met laeng dagiti agtultuloy a programa, proyekto ken polisiya a mangpakpakaro pay iti kasasaad dagiti umili nangruna dagiti nainsigudan nga umili.

Iti napalabas a tawen, naipakita dagiti umili ti bileg ti panagkaykaysa tapno maipatugaw dagiti progresibo a party lists ken kandidato iti kongreso ken local government units. Babaen met laeng iti panagkaykaysa ti umili ket adu dagiti saan a maka-umili a proyekto ken program a nasuppiat, nalapdan, naitantan ken napagballigian dagiti umili a saan a maipatungpal.

Kasta met a naisayangkat idi 2016 ti maysa a nasyunal a lakbayan dagiti nailian a minorya iti pagilian tapno buklen pay ti nangatngato a panagkaykaysa dagiti minorya para iti bukod a pangngeddeng ken nainkalintega a kappia. Iti daytoy met laeng a nasyunal a lakbayan a naprotestaran dagiti ahensiya ti gobyerno nga addaan kadagiti programa a mangpakpakaro iti kasasaad dagiti nailian a minorya.

Nakita tayo met laeng ti panagtuloy ti tungtongan iti kappia iti baet ti Government of the Republic of the Philippines (GRP) ken National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ken ti pannakawayawaya ti sumagmamano a consultants ti NDFP.

Itatta a 2017, adu pay dagiti isyu ken karit nga agkasapulan pay iti nangatngato ken nair-irut a panagkaykaysa ti umili para iti pannakaragpat iti pudno a kappia, wayawaya ken panagbalbaliw.

Kas umili, kasapulan tayo pay nga agbalin a managbantay ken managamiris kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Kasapulan tayo a makipaset kadagiti aksyon-masa ken dadduma tapno mairupir ken maitandudo dagiti dawat ken karbengan tayo. Pudno, iti panang-aramid tayo kadagitoy nga aksyon ken adu dagiti masabat tayo a problema ngem no saan tayo aggaraw ita, kaanu pay; ken no saan a datayo, sinno koma?

Sapay koma ta pagbalinen tayo ti baro a tawen kas panawen tapno pabaruen manen dagiti pangngeddeng tayo nga itultuloy nga agserbi iti umili. Iwaksi tayo dagiti bakbaklayen tayo a problema ken agturong tayo iti panangiyabante iti nalawa a tignayan ti umili inggana magun-od ti pudno a demokrasya ken panagbalbaliw. Agbalin koma dagiti adal ken kapadasan ti 2016 tapno mangted pay kired ken inspirasyon kadatayo.

Kas maudi, kablaawan dakayo amin iti naragsak a baro a tawen ken sapay koma ta adda tayo latta iti natalged ken sikakaradkad a sitwasyon. # nordis.net