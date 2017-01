Crossroads: Kappia, kapayapaan, peace

By MARY LOU MARIGZA

In his Christmas message the Pope spoke of Peace, the elusive Peace that the world seeks. Pope Francis said: “Peace – not merely the word, but a real and concrete peace – to our abandoned and excluded brothers and sisters, to those who suffer hunger and to all the victims of violence. Peace to exiles, migrants and refugees, to all those who in our day are subject to human trafficking. Peace to the peoples who suffer because of the economic ambitions of the few, because of the sheer greed and the idolatry of money, which leads to slavery. Peace to those affected by social and economic unrest, and to those who endure the consequences of earthquakes or other natural catastrophes.

“Peace to the children, on this special day on which God became a child, above all those deprived of the joys of childhood because of hunger, wars or the selfishness of adults.

“Peace on earth to men and women of goodwill, who work quietly and patiently each day, in their families and in society, to build a more humane and just world, sustained by the conviction that only with peace is there the possibility of a more prosperous future for all.”

Sa maraming sulok ng mundo, hindi pa rin nakakamit ang kapayapaan. Nakakagisnan ng mga bata ang isang mundong puno ng sigalot at karahasan. Isang mundong nagkakait sa kanila ng magandang kinabukasan. Isang mundong nagkakait sa kanila ng matiwasay, masagana at mapayapang pamumuhay.

Sa maraming sulok ng mundo, patuloy ang pagkakait ng masaganang buhay dahil sa kasakiman ng iilan, dahil sa pagpapabaya sa kagalingan ng mas nakararami at masahol pa, nagdudulot ng kagutuman hindi lang ng pagkain ng katawan kundi maging ng pagkain ng utak at kaluluwa.

Sa maraming pamayanan ng mundo, patuloy na marami ang hindi nakakaranas ng kasaganaan ng tamang pagkain, tubig hindi lang para sa kusina kundi para din sa kubeta at paliguan. Sa maraming pamayanan, patuloy na hinahakot ang yamang-bundok at yamang-dagat upang payamanin ang iilan. Patuloy na binabale-wala ang kapahamakan sa mga komunidad dulot ng paghuhukay ng mineral, pangangahoy, pagmimina ng lupa at buhangin upang ipagpagawa ng mga mararangyang gusali, di gaanong kailangang makabagong gamit o kaya ay gamit pandigma.

Sa maraming dako ng mundo, naiiwan ang mga anak upang ang mga magulang ay makapagtrabaho at maipantawid sa gutom ang pamilya. Sa maraming lugar, mistulang mga alipin ang mga nanay at tatay para lamang makapagpadala ng pera sa mga anak na kailangang mag-aral. Marami sa mga magulang na tanging ang pagpapa-aral sa mga anak ang kanilang maibibigay na pamana sa kanila. Para di matulad sa kanila na kailangang maging alipin ng mga dayuhan maipantawid lang sa gutom ang pamilya.

Hindi kataka-taka na ang mga migrante, mga napatapon sa ibang lugar dahil sa kawalan ng pag-asa sa kanilang mundo, mga refugee ang nasa puso ni Pope Francis at ng maraming mga nagnanais ng kapayapaan sa mundo.

Ang mga nagnanais ng pagbabago sa magulong mundo, ng mga naghahangad ng pagbabago sa karukhaan ng kapos-palad na mundo ay patuloy na magdadasal para sa kapayapaan sa mundong ito. Marami pang dasal ang kailangang iparating sa langit para makamit ang pagbabago.

Sa bagong taon, marami sa atin ang naghahangad ng pagbabago. Sana ay may kaunting pag-asa tayong makakamit sa taong 2017. Sana, mapalaya na ang mga bilanggong politikal. Sana, makamit na rin ng mga magsasaka ang masaganang ani at mapasa kanila ang lupang binubungkal. Sana, maging patas ang pagtingin sa mga kababaihan at kabataan at makamtan nawa ang pagkakapantay-pantay.

Sa bagong taon, sana matupad na ang inaasam ng mga senior citizen na dagdag sa pensyon at dagdag na tulong sa gamot at pagpapa-ospital. Sana, hindi na maipribatisa ang mga ospital ng gobyerno at serbisyong pang-medikal. Sana, magkaroon ng mapapasukan ang mga walang trabaho na magbibigay sa kanila ng sapat na sweldo at benepisyo.

Sana, tumagal ang tigil-putukan at ang inaasam na hustisya ay makamit na. Sana, tumigil na ang pagpaslang sa mga Lumad at mga minorya. At marami pang sana ay makamit ngayong taon.

At gaya ni Pope Francis, dalangin din natin ang kapayapaan! Gaya niya, nagpupugay din tayo sa mga masigasig na nagsusumikap upang maisakatuparan ang kapayapaan.

Masagana at mapayapang bagong taon sa lahat! # nordis.net