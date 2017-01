Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Enero 29, 2017





ACROSS

1 ilog sa silangang Rusya

4 maliit na kanal (Ilok)

8 bayan sa timog Isabela; si Magsaysay kung minsan

13 awa (Ilok)

14 magtabi, magkatabi (Ilok)

16 sagabal sa daloy (Tag)

17 pagkuha ng kanin sa kaldero (Ilok)

18 malapad at matigas na kuwelyo (Eng)

19 lipat (Ilok)

20 kaladkarin (Eng)

21 tanggalin (Tag)

22 kadiring basa (Eng)

23 bayan sa Cavite na naturingang “coffee capital”

24 bayan sa kanlurang Pangasinan

25 galis (Ilok)

28 Laguna de ___

30 epikong tula ng sinaunang Gresya

31 katutubong pangalan ni Lt. Gov. Walter F. Hale ng Kalinga

34 anti-imperyalista (abbrev)

35 pahabang daungan (Eng)

36 bakod o dingding na gawa sa bato o semento (Pil Sp)

37 humingal (Eng)

39 halimbawa (Latin abbrev)

40 isa sa pinaka-makamandag na ahas

41 bira (Tag)

42 Princess ___ ng Star Wars

43 bayan sa Apayao na kadikit ng Luna

44 uod na nagdudulot ng kati (Ilok)

46 lumipat sa gilid (Tag)

49 taboy (Ilok)

50 bayan sa Agusan del Sur

51 All Points Bulletin (abbrev)

53 baligtad ng Taas

54 maapektuhan ng 44-Across

55 “___, a deer, a female deer”

56 ____-armas: isang tipo ng operasyon ng NPA

57 binabawasan (English)

58 komon na ekspresyon ng pagkabigla, pagkabahala o pagdiriin (mga wikang Pil)

59 patatas (Eng)

60 grupong relihyoso (Eng)

61 komon na pangalang Muslim



DOWN

1 pakatandaan mo (Ilok)

2 Sa Biblia, ang panganay na anak ni Isaac

3 kilalang barangay ng Bacoor, Cavite

4 humingal (Ilok)

5 apektado ng rabies (Eng)

6 maliitin (Eng)

7 pagkumpara sa dalawang numero (Eng)

9 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

10 pagkain (Ilok)

11 bayan sa Bataan

12 impormer ng pulis (Eng slang)

14 gawa (Ilok)

15 sa dako pa roon (Eng)

23 ika-6 na buwan sa kalendaryong Jewish

24 daga (Ilok)

26 klase ng bubuyog (Ilok)

27 mamatay (Eng)

28 eksamen para sa abugasya (Eng)

29 konstelasyon ng Ursa Minor (2 salita)

31 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.

32 bangkong sumasaklaw sa buong Asia (abbrev)

33 klase ng gulay na butil (Eng)

34 bayan sa Tarlac, naturingang “ylang-ylang capital”

36 panglakad na bahagi ng katawan (Tag)

37 pari (Ilok)

38 langgam (Eng)

40 larangan ng panggagamot (abbrev)

41 ibabaw ng bahay (Tag)

42 kabiserang bayan ng Ifugao

43 lantaran (Eng)

44 sabihin (Ilok)

45 digmaan (Ilok)

46 mga kasuotan ng sinaunang taga-Roma (Eng)

47 asin ng uric acid (Eng)

48 nagsasagawa ng 40-Across (Eng)

49 loyalistang heneral ni Marcos

50 aklatan (Eng abbrev)

51 sa Biblia, ang kauna-unahang lalaki (Eng)

52 bayan sa Oriental Mindoro #

Sungbat / Solution