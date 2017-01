Burburtia Krokis

ACROSS

1 hindi ikaw, hindi rin ako (Tag)

4 magbalae (Ilok)

13 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

14 sabihin (Ilok)

15 balikat (Ilok,Ibanag)

16 insekto, o problema sa computer program (Eng)

17 naiwan (Ilok)

19 puting pulbos na isinasama sa pagnguya ng betel (Ilok)

20 “__ free as a bird” (Eng)

22 klase ng langgam (Ilok)

23 ligtas na posisyon sa labanan (Tag)

24 makulay na isdang karpa

26 pilas-pilasin (Eng)

27 kilala din sa pangalang (Eng abbrev)

28 paikot na sukat (Eng)

29 magbayad sa pagkakasala (Eng)

32 hindi lalaki (Tag var)

33 pampuno sa kulang (Sp Pil)

36 daga (Ilok)

38 batayang subdibisyon gaya ng iskwad o balangay (Eng)

39 balita (Ilok)

40 bayan sa La Union kung saan ipinanganak si Diego Silang

41 local area network ng mga computer (abbrev)

42 matingkad na katangian (Eng)

43 bayan at kilalang ilog sa Bohol

44 acacia na tubong Hawaii

45 yunit panukat sa ginto

46 ekspresyon ng pagkagulat o paggigiit (Ilok)

48 hindi araw (mga wikang Pil)

52 ilog sa Rusya

54 kunin ang sinampay (Ilok)

55 bayan sa Bataan na may simbahang itinayo noong 1714

57 samahan ng manggagawa sa industria (Eng abbrev)

58 salita (Kankanaey)

59 maaga (Ilok)

61 laboratoryo

62 maigsi (Ilok)

64 pinaka-mababang lugar (Eng)

65 “You ___ the one.” (Eng)

66 bayan sa Maguindanao na kanugnog ng Tulunan (2 salita)

67 amoy (Eng)

DOWN

1 salubong (Ilok)

2 ubos (Ilok)

3 yttrium aluminum garnet (abbrev)

4 talo (Ilok)

5 tambak (Ilok)

6 makulay na tipo ng mineral na chalcedony (Eng)

7 batuta (Eng)

8 fa sol __

9 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

10 pagdapo ng paa sa lupa (Tag)

11 taong nangungupahan (Ilok)

12 kabiserang syudad ng Camarines Sur

14 baligtad ng Out

18 bayan sa Cavite kung saan umatras sina Bonifacio matapos ang Tejeros Convention

21 pusa na tubong Thailand

24 alalay (Ilok)

25 sa (Ilok)

28 sigla, hal. sa pagkain (Pil)

30 anghit (Eng abbrev)

31 kabiserang bayan ng Marinduque

32 “naglaho na parang ____” (Tag)

33 mga kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)

34 integrasyon sa batayang masa (Eng abbrev)

35 klase ng butil (Eng)

36 isang distrito ng Samal, Davao del Norte

37 butas (Ilok)

39 makapangyarihang halimaw ng mitolohia (Eng)

40 paboritong destinasyon ng turismo sa Palawan

42 tungo sa (Eng)

43 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

44 bayan sa Nueva Vizcaya na lokasyon ng Capisaan Caves

46 malapad (Ilok)

47 pinatuyong balat (Ilok)

49 kilalang multo ng babae, sa mga kwentong bayan ng Korea

50 sariwa, dalisay (Tag)

51 nanay nila (Ilok)

53 malaman na ugat (Eng)

54 tibay (Ilok)

56 kadiring insekto sa kusina (Pil)

57 halamang gabi (Eng)

60 country code ng Argentina

61 binatilyo (Eng)

63 kilalang network sa internasyunal na pagbabalita (abbrev) #

Sungbat / Solution