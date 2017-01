Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

ACROSS

1 interes o kagustuhan (Ilok)

5 bayan sa Agusan del Norte

9 country code ng bansang Belgium

10 oo (Kalinga)

12 fa sol __

13 country code ng bansang Argentina

14 tungo sa (Eng)

15 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.

18 gawin (Eng)

19 isa sa mga naging alyas ni Joma Sison (abbrev)

20 mabalahibong uod (Ilok)

22 country code ng bansang Andorra

23 pinakamatandang munisipalidad sa patag ng Mallig, Isabela

24 hindi tama (Tag)

25 at (Kankanaey)

26 elementong arsenic (abbrev)

28 balat (Ilok)

30 dating pangalan ng San Francisco, Surigao del Norte

34 palayaw nina Renato, Donato atbp.

35 lahok, sapi (Tag)

38 bayan sa Aklan

39 kantyaw (Ilok)

40 bundok sa hangganan ng Benguet at Mountain Province

41 klase ng layag (Eng)

43 inggit (Ilok)

44 tandaang mabuti (Latin abbrev)

45 Associated Press o armadong pakikibaka

47 baging na materyal sa paghabi ng basket (Pil)

48 kapatid ni Jacob (sa Biblia)

50 probinsya sa hilaga ng Pangasinan (abbrev)

51 bakya ng Hapones (Jap)

52 kabiserang bayan ng Benguet (abbrev)

53 country code ng United Arab Emirates (abbrev)

54 tumakbo (Eng)

55 partido ng mga dilawan (abbrev)

57 karapatang pantao (Eng abbrev)

59 probinsya ng Adams (abbrev)

60 probinsya ng Cervantes (abbrev)

61 country code ng bansang Austria

62 malamig (Tag)

63 pinaglagarian o pinulbos na kahoy (Pil)

DOWN

2 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

3 bayan sa Tarlac katabi ng Paniqui

4 pwestong pinag-aapuyan (Ivatan)

6 bayan sa Cebu, lokasyon ng Hermit’s Cove

7 katutubong tawag sa tiyo o uncle (Tag)

8 grupo ng mga nais huminto sa pagka-lasenggero (Eng abbrev)

10 dagdag na oras sa trabaho na dapat may dagdag din sa sahod (Eng abbrev)

11 baligtad ng Yes

15 islang-bayan sa Tawi-Tawi

16 maghatid-sundo ng alagang hayop (Ilok)

17 bayan ng Davao Occidental

19 gud __: “magandang umaga” sa txt

21 itakwil, huwag angkinin (Eng)

27 bayan sa Camarines Norte (2 salita)

29 tipo ng itak na walang tulis

30 akala (Pang)

31 panggaod ng bangka (Eng)

32 magbayad sa pagkakasala (Eng)

33 bayan sa Albay

36 imbentor ng logarithms

37 ngayon (Ilok)

42 iyapak (Ilok)

45 singsing, kwintas, aritos atbp. (Pil)

46 Princesa, Galera, Azul atbp.

49 kalsada (Eng abbrev)

55 sa Tsina, sukat ng distansya (500 metro)

56 pahabol-sulat (abbrev)

58 progresibong organisasyon ng kabataan na itinatag noong 1964

59 probinsya ng Vintar (abbrev)#

Sungat / Solution