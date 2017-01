Balligi iti panagtignay para iti nayon a tulong manipud ti DSWD

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO

CANDON, Ilocos Sur — Inawat ti dagiti kameng ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti 2000 a food packs manipud ti Department of Social Welfare and Development (DSWD). Naiwaras daytoy iti 11 a barangay ti Sta. Lucia idi Enero 11-12, bayat a 15 a barangay idiay Sta. Cruz ti naikkan idi Enero 16-17.

Ti nayon a tulong ket nagun-od babaen ti indatag a petisyon ti dagiti mannalon nga adda ti salinong ti STOP Exploitation idi Enero 5. Nangidalan daytoy ti maysa a dayalogo nu sadinno ket imbingay dagiti lider-mannalon ti kinakurang ti naipaay a relief packs ken dagiti anomalya kasilpo ti distribusyon karaman ti Emergency Shelter Assistance (ESA). Ti nasao a petisyon ket naiturong.

“Agyaman kami iti positibo ken napaspas a panagresponde ti DSWD, kasta met a bigbigenmi ti nairut a panakikoordina ti opisina ti Regional Director iti organisasyonmi,” kuna ni Ka Nick Lacaden, lider ti Timpuyog dagiti Umili ti Karayan Buaya (TUKB). Ngem innayon na a numanpay dakkel a tulong ti nayon a relief packs a naiyeg, agtaltalinaed nga agkurang daytoy tapno naanalay a maalay-ayda iti kinakurang ti makan. Inlawag ni Lacaden nga adadu nga adayo ti bilang ti nagpirma iti petisyon kumpara ti naipan a relief packs. Ti TUKB ket organisasyon dagiti komunidad a madalanan ti Karayan Buaya ken kameng ti STOP Exploitation.

Kalaksidan ti relief packs, insayangkat ti DSWD ti nayon a field evaluation para kadagiti nadadaelan ti balay para ti pannakaiwaras ti ESA. Iti Pinili, Ilocos Norte, naiyaramid ti nasao nga ebalwasyon ken panakaiwaras ti ESA makalawas kalpasan ti diyalogo. Bayat a nalpas met ti nayon a distribusyon idiay Sta. Lucia idi 20 ti daytoy a bulan ken nangrugi ti ebalwasyon iti Sta. Cruz idi 24. Naikkan ti P5000.00 ti tunggal pamilya a pimmasa iti ebalwasyon para ti nasao a tulong.

Panagkaykaysa, Mangted Pigsa!

“Dagitoy naipaay a nayon a tulong ket resulta ti nairut a panagkaykaysa ken panagtignay ti umili,” kuna ni Zaldy Alfiler, Pangkabuklan a Sekretaryo ti STOP Exploitation.

Tinalmegan na a ti pasamak ket pammaneknek a saan nga ipaay ti gobierno ti umno a serbisyo nu saan nga agridam ken agtignay ti umili tapno singiren dagitoy manipud kadagiti maseknan nga ahensya wenno opisyal.

“Manipud idi naitakder ti organisasyon idi 1982, nagsangir daytoy ti bileg ken pigsa dagiti mannalon nga agtataud iti sangsangkamaysa ken militante apanagtignay tapno irupirda dagiti demokratiko a tarigagay,” palawag ni Alfiler, “ket daytoy a gannuat ken balligi ket maysa laeng kadagiti adu ken dakdakkel pay a mabalin a magun-od dagiti mannalon nu agkaykaysa,” nayon na.

Ti STOP Exploitation ket pederasyon dagiti naduma-duma a timpuyog ti mannalon iti Ilocos ken Abra. Addaan daytoy ti agarup 10,000 a kameng a nakapauneg iti nasurok 20 nga organisasyon ti mannalon.

Labanan ti pammadakes ken pammutbuteng

Ibutaktak met ni Alfiler nga iti bangir ti nasayaat a panggep ti indauloanda a tignay, adu dagiti grupo ken indibidwal, aglalo dagiti adda iti lokal a gobierno a namadpadakes ken nangbutbuteng kadagiti kamengda a nangilarga ti petisyon.

“Iti segudo distrito ti Ilocos Sur, adu dagiti naawatmi a report manipud kadagiti komunidad nga saan a makikooperar dagiti opisyal ti barangay, adda pay dagiti lokal nga opisyal iti tukad munisipyo a mangisilsilpo ken mangakakusar kanyami nga adda panakanaigan ti gannuat ken aktibidadmi kadagiti New People’s Army,” kinunana.

Nakapadas met ti pamutbuteng dagiti kameng ti Sarikedked ti Umili ti Bagulin (SALAKNIB) ken Timpuyog ti Umili iti Naguilian (TIMUN), tsapter ti STOP Exploitation iti dua a munisipyo ti La Union. Kinuna ni Alfiler nga impadanun dagiti kameng ti organisasyon a mismo a ti Municipal Social Welfare & Development Officer ti Bagulin a ni Linda Ochoco ti mangpangpangta kadagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) a maikkatda iti program gapu iti panipasetda iti nasao a petisyon ken panagtignay. Bayat a pinaayaban ken pinagungtan met ti kapitan ti Barangay Tudingan ken Gusing Norte idiay Naguilian dagiti nakipagpaset ti petisyon a kabarangayanda. Pinilit a pinagpirma ti nasao a kakapitan dagiti lider ti TIMUN iti blangko a papel. Iti Gusing Norte, pinangtaan pay ti kapitan ti dua a lider ti TIMUN a maidarumda gapu kano ti panangalilawda kadagiti nagpirma. Sinitar met ti mayor ti Naguilian ti maysa kadagiti nangidaulo ti petisyon bayat iti panangalana ti business permit idiay munisipyo.

“Dagitoy a panggep a mangpasardeng wenno manglapped ti pananggun-odmi kadagiti serbisyo a rumbeng lang met a maawatmi ket agserserbi a karit tapno mas agpursige ken ipingetmi ti pannag-organisa ken panagtignay,” palawag ni Alfiler.

Kinondenar na pay ti gandat dagiti mano nga opisyales ti lokalidad nga agpammarang nga isuda ti gapu ti pannakaipaay dagiti nayon a tulong, bayat nga isuda mismo ti manglaplaped iti idi maipagpagana ti panagpapirma ti petisyon.

Kinuna ni Alfiler a madama ti panangidokumentodan kadagiti dadduma pay a pasamak para iti panangipila iti pormal a reklamo kadagiti maseknan nga indbidwal iti rumbeng nga ahensya.