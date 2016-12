Statements: Mangahas na makibaka, mangahas na magtagumpay

By ALLIANCE OF CONCERNED STUDENTS*

Mataas na pagpupugay sa makasaysayang tagumpay ng kilusang kabataan-estudyante!

Makasaysayan ang resulta ng deliberasyon ng pambansang badyet sa taong 2017-2018 kung saan nadagdagan ang pondo para sa tersyaryang edukasyon ng mahigit P8.3B. Ito ay espesyal na nakalaan para sa Higher Education Support Fund (HESF), pondong hiwalay pa sa P5.8B para sa patuloy na implementasyon ng mga tulong pinansyal ng Commission on Higher Education (CHED).

Pinatutunayan lamang nito ang higit na kabuluhan ng mga nagdaang pagkilos at nagpapatuloy nating kampanya para sa libre at de-kalidad na edukasyon. Malinaw na ito’y ‘di yari ng kung sino mang bayani o isang simpleng regalong umusbong sa lupa. Bagkus, ito ay luwal ng mahabang kasaysayan ng ating pakikibaka.

Malayo pa man sa panapos ang ating laban sa pagsusulong ng makabayan, siyentipiko at maka-masang edukasyon ay di maikakalang isang malaking hakbang pasulong ang tuition-free policy na ito – kaalinsabay ng mahigpit na pangangailangang masusing bantayan ang implementasyon nito.

Hakbang-hakbang na pagkamit sa tagumpay

Hindi naging piping tagapagmatiyag lamang ang kilusang kabataan sa gitna ng mga neoliberal na atake sa edukasyon. Bagkus ay buong tapang nating hinarap: mula sa malawakang mga gawaing propaganda at edukasyon, signature campaigns, maging pakikipaggitgitan sa loob ng burukrasya sa Board of Regents, Kongreso at Senado, hanggang sa malalakihang mga pagkilos sa mga lansangan sa buong bansa.

Partikular sa UP, kailanma’y di nagpatinag ang mga Iskolar ng Bayan laban sa sistema ng sosyalisadong matrikula (at sa sistema ng matrikulasyon sa kabuuan) bilang nagungunang mukha ng komersalisayon sa pamantasan. Matagal nang pinatunayan ng sistemang ito ang pagpapalayas sa mga kabataan mula sa batayang sektor sa dapat sana’y Pamantasan ng Bayan. Mula sa 43% na non-paying students noong 1986 sa implementasyon ng noo’y Socialized Tuition and Financial Assistance Program (STFAP) ay dramatiko itong bumagsak hanggang umabot na lamang sa 4% noong 2014 sa implementasyon ng Socialized Tuition System (STS).

Mula noon ay di nagapi ang ating hanay sa kabila ng patuloy na paninikil ng administrasyon at panghahati ng iilang grupong may linyang “reporma” na nagmaliit at kailanma’y di nagtiwala sa lakas ng sama-samang pagkilos at sa tunguhin nating kamtin ang libreng edukasyon.

Nakaambang mas malalaking hamon

Bagamat signipikante ang hakbang na ito ay tinatambol rin ng dagdag badyet at free-tuition policy ang mas matataas pang panawagan para sa demokratikong tunguhin at kahilingan ng sektor ng kabataan. Sa kasaysayan ay kilala natin ang CHED at ilan pang kasapakat nitong ahensya na sadyang sanay sa panandalian at mapanlitong mga “pormula”. Di malayong pauusbungin pa rin ang ideya ng sosyalisadong matrikula sa kabila ng nauna nang mga pahayag na ito’y marapat nang ihinto. Kailangang higit na ipatampok ang nauna na nating panawagan na paigtingin ang mga tulong-pinansya sa mga nangangailangan nito.

Hindi lingid sa ating kaalaman na sistematikong nakaugat ang problema ng ating sistema sa edukasyon at hanggat nariyan ang Education Act of 1982 at ilan pang mga batas ay laging bukas at mapagkalinga ito sa ideya ng matrikula at iba pang porma ng paggaganansya.

Kailanma’y di magiging tunay na makabuluhan ang edukasyon para sa mga kabataang Pilipino kung ito’y mananatiling nakakabit sa oryentasyong makadayuhan at maka-negosyo sa bisa ng mga programa at polisya gaya ng K+12 at ng ibinabanderang internationalization program ng UP.

Patuloy at lalo ang higpit ng paninindigan ng Alliance of Concerned Students sa pagkamit natin sa higit pang malalaking mga tagumpay. Ipinaabot nito ang pagbati sa lahat ng mga indibidwal at organisasyon na kalianma’y di bumitiw sa pagtitiwalang walang anuman ang kayang sumagka sa lakas ng ating sama-samang pagkilos. Higit kailanman ay marapat nating masusing tanganan ang pinakamatalas na linya ng pakikibakang masa upang di masayang ang tagumpay na ito. Panawagan sa lahat ng mga Iskolar ng Bayan na lalo pang palawakin at patatagin ang ating hanay at patuloy na ilunsad ang mga kampanya laban sa komersyal, kolonyal at pasistang sistema ng edukasyon para sa tunay na demokratikong Pamantasan ng Bayan!

Iskolar ng Bayan, tuloy tuloy ang laban!

Ibasura ang STS! Labanan ang neoliberal na atake sa edukasyon!

Isulong ang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon! #

* The Alliance of Concerned Students, established August 1978, is the oldest and most comprehensive political party-alliance in UP Baguio.