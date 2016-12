Dakami Ti Umili: Dagiti wish ko para iti pascua ken baro a tawen

By JUDE BAGGO

Panawen manen ti pascua ken baro a tawen. Saan manen a mabilang dagiti Christmas ken New Year a parties ken dagiti awis para iti kasar, binyag ken dadduma pay. Nu kastoy a panawen ket kasla kurang ti aldaw. Maminsan ket aggigindan ti amin nga okasyon ken narigat atendaran dagiti amin nga awis.

Gaputa binigat ti party, agannad wenno liklikan dagiti makan a mangted wenno mangpakaro kadagiti rikriknaen tayo. Tapno iti kasta ket dumanon tayo manen iti sumaruno a Christmas ken New Year.

Ken gaputa ta Christmas, adda met laeng dagiti wish a kayat ko nga ipakaammo kadatayo amin ken kamayatan nga inayon kadagiti wish tayo. Umuna ket ti pannaka-release dagiti amin a political prisoners iti pagilyan. Dagiti political prisoners ket dagiti natiliw ken naibalud gapu iti pampulitika a pammati da. Iti rehiyon ket adda ti 11 a political prisoners. Adda dagiti nataengan ken nasakit. Adda met dagiti nabayagen iti pagbaludan. Itatta kuma a panawen ti Christmas ket pabalubusanda nga agawid kadagiti pamilya ken komunidadda tapno makadwada met dagiti kapamilya da. Nu pay kasta, kadagiti saan pay a makaruar a political prisoners, kamayatan a bumisita tayo ken mangipan kadagiti mabalin a pangkasapulanda iti pagbaludan.

Maikadua a wish ko ket ti agtultuloy latta kuma a tungtungan kappia iti nagbaetan ti Gobyerno ti Republika ti Pilipinas ken ti National Democtratic Front of the Philippines. Importante ti tungtungan kappia iti nagbaetan ti dua a partido. Ditoy a matungtung dagiti ramut ken puon ti gapu ti armado a risiris iti agdama a gimong. Iti tukad ti tungtungan kappia itatta ket maipanggep iti maikadua nga agenda maipanggep iti Comprehensive Agreement on Socio Economic Reforms (CASER). Maibagbaga a ti CASER ti kasla lasag ti tungtungan kappia ta ditoy a matungtung dagiti reporma wenno panagbalbaliw tapno mapunas ti kinarigat ken dadduma pay a ramut ti armado a risiris.

Maikatallo a wish ko ket ti pannakarespeto ken pannakaitandudo ti karbengan tao. Adda tayun iti maika-68 a tawen manipud naputar ken napirmaan ti Gobyerno ti Republika ti Pilipinas ti makunkuna nga Universal Declaration on Human Rights idi Disyembre 10, 1948. Kasta met dagiti ado pay a conventions ken covenants ken linlinteg a pinirmaan ken pinutar ti agdama a gobyerno tapno marespeto ken maitandudo kuma dagiti karbengan dagiti tattao ken umili.

Ken ti maudi a wish ko ket sapay kuma ta adda tayo amin iti nakaradkad ken mayat a kasasaad itatta a Christmas ken iti pay sumarsaruno a panawen. Ituloy tayo a gumatang ken basaen ti Nordis a pagiwarnak tayo. Ituloy tayo nga ag-contribute ken mangipablaak kadagiti arungaing ken isyu tayo kas umili.

Naragsak a pascua kadatayo amin. # nordis.net