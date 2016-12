Cultural training idinaos sa Ifugao

Ni PRECY ROSE ANGEL

LAGAWE, Ifugao – Isang youth cultural training ang inilunsad sa St. Mary Magdalene Parish Hall noong Disyembre 12-14 na dinaluhan ng 50 kabataan at estudyante ng Lagawe, Ifugao, sa pangunguna ng Green Youth Ifugao (GYI) kasama ang Ifugao Peasant Movement (IPM) at Dap-ayan ti Kultura iti Kordilyera (DKK).

Layunin ng treyning na ito na buhaying muli ang pag-gamit ng nasyunalista, siyentipiko at makamasang sining at kultura. Layunin din nito na ibahagi sa mga kabataan ang kahalagahan ng kultura sa laban sa pagdepensa ng lupang ninuno.

Ibinahagi ng DKK ang oryentasyon ng kultura ng Kordilyera at kahalagahan ng gawaing pang-kultura. Ibinahagi rin ng GYI ang kasalukuyang kalagayan ng mga mamamayan ng Ifugao. Mula rito, nagkaroon ng mga palihan patungkol sa songwriting at scriptwriting, indigenous music instruments, at theater acting.

Ang mga kalahok sa treyning ay nakabuo ng isang kanta at dula na kanilang ipinamalas sa kanilang mga guro at lider ng simbahan (See poem here).

Ayon kay Florence Gale, estudyante ng Don Bosco High School, “Natutunan ko na ang kultura natin ay nawawala na kaya dapat pahalagahan.”

Ang mga kalahok ay nakikiisa sa panawagang ang kultura ay dapat gamitin, ipalaganap, at isulong kasabay ng pag-protekta sa kalikasan.

Sa kabuuan, ang pangkultural na treyning ay nagsilbi hindi lang upang magbahagi sa kabataan ngunit upang magbigay ng hamon. Hamong isabuhay, ipagmalaki, at gamitin ang mayamang kultura ng Ifugao at ng buong Kordilyera. # nordis.net