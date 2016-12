Crossroads: Palayain mga bilangong politikal

By MARY LOU MARIGZA

Ngayong Pasko, hiling natin ay mapalaya ang lahat ng higit na 400 bilanggong politikal! Ngayong Pasko hangad nating lahat ng bilanggong politikal ay makauwi na sa kanilang mga tahanan na malaya! Pero makokontento na rin ako kung kahit ang 130 na matatanda, babae at me sakit na political prisoners ay una nang mapalaya nang walang kondisyon.

Isang indikasyon ng kawalang hustisya ang pagkakaroon ng mga bilanggong politikal sa isang bansa. Isang indikasyon na nagtetengang kawali ang mga otoridad ng isang bansa kung me mga nakakulong na detenidong politikal.

Hindi dapat ginagawang baraha ang buhay at kinabukasan ng mga bilanggo. Hindi dapat isinusugal ang mga buhay at kinabukasan ng mga bilanggo na pwedeng paglaruan ng mga makapangyarihan. Hindi dapat isinusugal sa laro ng mga otoridad ang buhay at kinabukasan ng mga bilanggo na kung tutuusin ay gawa-gawang kriminal na kaso ang ipinataw sa kanila para lang tumagal sila sa kulungan.

***

Ti pannakawayawaya dagiti political prisoner ket maysa a kari ti presidente idi isu ket agkamkampanya. Apay ngay nga itan ket aramiden nan a hostage dagitoy iti kayat na a mapasamak a napaut a ceasefire? Apay ngay nga itan ket kayat nan nga aramiden a baraha laeng ti biag dagiti political prisoners? Rebbengen ti maysa nga otoridad a no awan ti makita a nagbasolan dagiti nakakulong kas pinasingkedan pay dagiti korte ket sigida a wayawayaan dagitoy.

Iti kapadasan ngamin, no makita dan a maabswelto ti maysa a palso a kriminal a kaso ti maysa a political prisoner, mangidarum da manen ti maysa pay a kriminal a kaso tapno saan latta a mawayaan ti detenido. Kadawyan nga awan met ti agparang a witness isu a maitantan manen ti kaso inggana a lima tawen ton diay kaso dipay nalpas dagiti hearing. Kaasi a balud, lima tawenen a nakakulong!

Naliday manen ti Paskua dagiti pamilya dagiti nakakulong. Naliday manen ti Baro a Tawen dagiti pamilya nga agnamnama latta a mawayawayaan koman dagiti kapamilya da nga awan met basbasol da no di ti agtignay para iti nasimpa a masakbayan, para iti panagbalbaliw agturong iti panagdur-as ken addaan hustisya a progreso a mabalin a sagrapen ti amin.

Ita a Paskua makipagrikna kami kadagiti pamilya ken gagayyem dagiti detenido politikal. Makipag-ayuda kami met iti agdama nga arungaing da a mawayawayaan koman dagiti political prisoners. Dawat mi met ti wayawaya da. Dawat mi a makapagrambak da met iti sidong dagiti pamilya da ken ti nalawlawa a komunidad iti daytoy Paskua ken Baro a Tawen.

Palayain ang mga bilanggong politikal!