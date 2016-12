Crossroads: Maligayang Pasko at makabuluhang bagong taon

By MARY LOU MARIGZA

Maligayang Pasko sa lahat! Ang hangad natin ngayong Pasko ay makalaya ang mahigit 400 bilanggong politikal para makasalo ang mga mahal sa buhay ngayong taon. Hindi paglayang isang araw, kundi paglayang walang pasubali at pangmatagalan sa piling ng mga kasamang gaya nila ay patuloy na nakikibaka at naghahangad ng kapayapaan at pagbabago.

Maligayang Pasko sa lahat! Ang hangad natin ngayong Pasko ay makalaya ang mga bilanggong politikal at mawawalis ang mga gawa-gawang kriminal na kasong isinampa sa kanila at hindi na mapatungan pa ng bago.

Ang hangad natin ngayong Pasko ay matigil na ang mga EJK na kabi-kabila nang wala man lang napaparusahang nagkasala. Sa huling bilang mula Hulyo hanggang Disyembre 18, 6,100 na ang napapatay mula sa mga lehitimong operasyon ng polis at di pa maipaliwanag na na”tok-hang”. Malaking bilang. Masyadong malaking bilang ng mga napatay!

Ayon sa mga polis, 39,358 operasyon ng polis ang naisagawa, 41,575 ang mga naaresto, 940,803 ang nagsurender na kung saan 73,504 ang pushers at 867,299 ang users. Sa mga operasyon, sabi ng polis, 21 ang polis na namatay, 3 ang Army na namatay, 60 polis ang nasugatan at 8 Army ang nasugatan. Maski ito malaking bilang ng namatay at nasugatan!

Nakakalungkot na ngayong Pasko, nagluluksa ang mga pamilya pareho ng mga na-“tok-hang” at mga polis na nagsagawa ng mga operasyon. Kailan ito matatapos? Kailan natin aaminen na hindi sosolusyunan ng pagpatay ang pagpigil sa droga? Na hanggang ngayon, nagpapatuloy ang paggawa ng droga at patuloy na nailalako sa mga lansangan.

Mahalaga na ang napipigilan ay ang paggawa at pagbebenta ng mga droga. Mahalaga rin na may mga nahahanap na malalaking pagawaan at sana ay tuluyang maipasara. Ganunpaman, mahalaga din na matukoy paano ipinapasok ang mga maramihang sangkap sa paggawa ng droga at mapatigil.

Hindi sapat na magtayo ng mga gusali para sa rehabilitasyon ng mga nalulong na. Hindi sapat na magtukoy ng mga sentro kung saan magagamot ang mga nalulong na sa droga. Mahusay kung kasabay ng rehabilitasyon ay may pagbibigay ng mga tulong para sila ay muling makabalik sa lipunan. Mahusay kung pati pamilya at komunidad ay kasali sa rehabilitasyon para sila ay bukas sa pag-aruga at hindi pagkondena sa kanila. Mahusay kung ang lahat ng mga institusyon sa komunidad ay sasama sa rehabilitasyon nila.

Kailangan ding tiyakin na sila ay magiging produktibong mamamayan sa kanilang rehabilitasyon. Babalik at babalik sila sa droga kung hindi sila mabibigyan ng pagkakataong makapagpanibagong buhay at maging produktibong alagad ng pamayanan.

Kailangan ding walisin ang mga ahensya ng gobyerno na nasangkot sa droga – kung ito man ay ang kapulisan, korte, social welfare personnel. Ang paglilinis sa salot ng droga ay dapat lahatang-panig at hindi pagpatay lang sa mga hinihinalang nasangkot. Hindi kailan man mawawala ang salot ng droga kung ang tanging solusyon ay EJK o pagpatay sa mga pusher at user.

Makabuluhang Bagong Taon! Sana ay makamit na natin ang inaasam na pagbabago. Sana ay matikman na natin ang kapayapaan at hustisya. Sana ay maranasan natin ang isang kinabukasang sagana at walang pag-aagam-agam sa karukhaan at kawalang pag-asa.

Maligayang Pasko at makabuluhang Bagong Taon sa lahat!

