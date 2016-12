Araw ng Karapatang Pantao, ipinagdiwang sa Cagayan Valley

By ANN MARIE PASCUAL

www.nordis.net

CAGAYAN VALLEY — Kaisa sa pambansang panawagan na hustisya para sa mga biktima ng diktadurang US-Marcos at paglaban sa nagpapatuloy na pasismo ng estado, ipinagdiwang ng Karapatan Cagayan Valley kasama ng iba’t ibang progresibong organisasyong masa sa rehiyon ang Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao.

Nagdaos ng forum at candle-lighting sa Santiago City, Isabela noong ika-10 ng Disyembre, habang isinabay sa pagbubukas ng photo exhibit ukol sa Martial Law ang isang programa sa Tuguegarao City, Cagayan noong ika-11 ng Disyembre.

Pangunahing nilaman ng mga nasabing programa ang pagtalakay sa kasalukuyang kalagayan ng mga pesante at iba pang sektor sa rehiyon, pati ang kalagayan ng karapatang pantao sa kasalukuyan.

Sa hanay ng mga magsasaka, ibinahagi ng mga organisasyong pesante ang kanilang kalagayan: kawalan ng lupa, pang-aagaw at pangangamkam ng kanilang sinasakang lupa, at dayuhang pagmimina na kapwa karugtong ang mga pandarahas sa porma ng mga pagpatay, sapilitang pagkawala, at pananakot sa mga lider-masa at mamamayan.

Kasama rin dito ang iba pang paglabag sa karapatang pantao, tulad ng lumalaking bilang ng mga insidente ng pandarahas ng mga militar sa kanilang mga lugar sa ngalan ng nagpapatuloy na Oplan Bayanihan, huwad na peace and development programs, at kampanyang anti-droga.

Samantala, nagpapatuloy rin sa hanay ng kabataan at estudyante ang pagtataas ng bayarin sa eskwela, pagdami ng bilang ng mga kabataang hindi nakakapag-aral, at panunupil sa karapatan ng mag-aaral sa pagpapahayag ng mga kritikal at mapanuring opinyon at pagtingin.

Sa ganitong kalagayan ay ipinagkakait sa kanila ng pamahalaan ang karapatan upang mabuhay nang matiwasay.

Mula pa sa panahon ng diktadurang Marcos hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pandarahas sa mamamayan, na ibinihagi ng mga kaanak at mismong biktima ng Batas Militar.

Nilahukan ang mga nasabing pagtitipon ng mga pesante mula sa Kagimungan at Danggayan Dagiti Mannalon ti Cagayan Valley (Dagami), ng mga kabataan at mamamayan mula sa Kabataan Partylist, Kalikasan Youth, Kadamay, Piston, at Timiq, at ng iba pang kinatawan mula sa mga bayan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino.

Nagbigay rin ng mga pahayag ng suporta at pakikiisa ang mga taong-simbahan mula sa simbahang Katoliko, Episcopal Church in the Philippine, Iglesia Filipina Independiente, at United Church of Christ in the Philippines.

Sa St. Augustine’s Cathedral sa Santiago City, isinara ang forum sa pamamagitan ng isang candle-lighting. Nag-alay ang mga dumalo ng panalangin para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at para sa mga biktima ng Batas Militar.

Samantala, sabay-sabay na nagpalipad ng mga puting lobo na may panawagang “Justice for the Victims of Human Rights Violations” ang mga lumahok sa programa sa St. Peter’s Metropolitan Cathedral sa Tuguegarao City.

Ang Martial Law photo exhibit naman sa Adoration Chapel ay tumagal nang 5 araw simula na ika-11 ng Disyembre. # nordis.net